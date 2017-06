NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet sett på hvor mye videregående skoler i hele landet bidrar til det elevene lærer. Forskerne har også sett på hvor mye skolene bidrar til at elevene greier å fullføre og bestå utdanningen.

Nordland under snittet

Ifølge Kunnskapsdepartementet viser rapporten at det er store forskjeller på hvor mye de videregående skolene i Nordland bidrar til at elevene fullfører og består.

– Rapporten viser at hvilken videregående skole du starter på påvirker om du klarer å fullføre utdanningen eller ikke. Noen skoler er mye flinkere til å få elevene gjennom enn andre. Hvilken skole du går på kan derfor være med på å avgjøre hvor gode muligheter du får senere i livet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I Nordland ligger de videregående skolene under landsgjennomsnittet når det gjelder deres bidrag til at elevene fullfører og består. Skolene ligger 1,6 og 6,3 prosentpoeng under gjennomsnittet i henholdsvis studieforberedende og yrkesfag.

– Det er ganske store forskjeller mellom hvor mye de forskjellige videregående skolene i fylket bidrar til at elevene kommer seg gjennom utdanningen og går ut med et vitnemål i hånden, sier kunnskapsministeren.

Justert for bakgrunn

NIFU-forskerne har sett på karaktersnitt og fullføring ved alle videregående skoler i Norge. Deretter har de justert resultatene i forhold til elevenes bakgrunn for å finne ut hvor mye skolen bidrar med. Målet er å finne ut hvor mye den enkelte skole løfter elevene faglig og bidrar til elevenes fullføring.

– NIFU-rapporten ser på en rekke forhold ved skolenes bidrag til elevenes læring og fullføring. Den gir derfor mye informasjon skolene og fylkene bør bruke til å forbedre seg der de har størst utfordringer. Målet er å gi elevene et enda bedre skoletilbud, sier Røe Isaksen.

I elevbakgrunn inngår blant annet foreldrenes utdanning og inntekt, innvandrerbakgrunn og tidligere skoleresultater. Ved å fjerne ulikheter mellom elevene kan forskerne se hvor mye den enkelte skole bidrar til det elevene lærer og andelen som fullfører.

– Alle elever skal ha de samme mulighetene til å lykkes på skolen, uavhengig av hva slags utdanning foreldrene har eller hvilken skole de går på. Vi vet at noen skoler greier å løfte alle elever uansett bakgrunn. Dette viser at gode skoler kan gjøre en forskjell, mener Røe Isaksen.

Ser framgang

Merethe Schjem, konstituert fylkesutdanningssjef i Nordland, framhever at mange av nordlandsskolene har bedre tall enn før.

- Statistikken viser at de videregående skolene i Nordland blir stadig bedre. Men vi har fremdeles utfordringer som vi må jobbe videre med, det gjelder særlig å få elevene til å fullføre og bestå.

- Ser vi på karakterene, er skolene i Nordland på landsgjennomsnittet, både for yrkesfag og studieforberedende. Og når det gjelder spesialundervisning gjør vi det bedre enn landsgjennomsnittet, sier hun.

- Derimot ligger vi noe under landsgjennomsnittet på gjennomføring, særlig på yrkesfag. Dette har vi stor fokus på i vårt arbeid, sier Schjem som peker på en rekke tiltak som er satt i gang de siste årene for å motvirke at elver faller fra i utdanningsløpet:

• Formidlingskoordinator på alle skoler for å bedre overgangen til lære i bedrift

• Strategiplanen ‘Bedre læring’ for å målrette tiltak

• Mange gode skoleutviklingstiltak der de fleste skolene har satset på temaer som klasseledelse og vurdering for læring – bevisstgjøring av ansatte av hvor viktig det er å hindre frafall.

• Tiltak og tett oppfølging av elever for å skape trygge og inkluderende skolemiljø og styrking av elevtjenesten på skolene

• Samarbeid med kommuner og grunnskoler for bedre overgang fra ungdomsskolen

Forventet fullføring på videregående skoler i Nordland:

Forventet fullføring Forventet fullføring Studieforberedende Yrkesfag Hele landet 60.5 % 52.8 % Nordland -1.6 -6.3 Andøy -7.8 -2.7 Aust-Lofoten -12.9 2.8 Bodin -4.8 -11.4* Bodø 1.6 -8.4† Brønnøysund 2.2 -8.2† Fauske 2.2 0.1 Hadsel 2.7 -1.4 Knut Hamsun -10.5 Kristen vgs. Nordland -1.2 -19.0 Meløy -4.2 4.5 Mosjøen -1.4 -12.1* Narvik -13.4 -9.6†

Tabellen viser hvor mye skolene bidrar til forventet fullføring målt i avvik fra landssnittet. Resultater som ikke er markert med stjerne eller kryss skiller seg ikke statistisk signifikant fra landssnittet. Tall markert med tre stjerner er signifikant forskjellig på 1 pst. nivå, to stjerner er signifikant på 5 pst. nivå og en stjerne er signifikant på 10 pst. nivå. Tall markert med en dolk er signifikant forskjellig på 20 pst. nivå.