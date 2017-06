Ap vil gi mer penger til Mo i Ranas nye storflyplass

Kjell Idar Juvik (Ap), saksordfører for Avinormeldinga i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget og Eirik Sivertsen (Ap), første nestleder i komiteen, holder pressekonferanse onsdag formiddag.

De presenterer Arbeiderpartiets forslag om ny flyplass i Mo i Rana og ferdigstillelse av E6 Helgeland Nord. Budskapet er at Arbeiderpartiet foreslår å fullfinansiere ny lufthavn i Mo i Rana.

Øker statlig bidrag

Arbeiderpartiet viser til Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023 og til behandlingene i Nordland fylkeskommune, der man har støttet byggingen av ny stor lufthavn i Mo i Rana. Partiet sier seg glade for at regjeringen delvis har fulgt opp dette i NTP 2018-2029 ved å bidra med 1,47 milliarder kroner.

- Jeg er fornøyd med at vi med dette kan få til en realisering av ny flyplass i Mo i Rana, sier Eirik Sivertsen.

Arbeiderpartiet mener det er en statlig oppgave å finansiere og drifte ny stor flyplass i Mo i Rana og vil øke det statlige bidraget med 450 millioner kroner til 1,92 milliarder kroner i periodene 2024-2029. Resterende beløp på 150 millioner kroner skal finansieres innenfor Avinor sine investeringsrammer på ordinær måte.

- Med dette opplegget ivaretar vi både det offentlige eierskapet til flyplassene og sikrer at staten betaler. Det er ikke kommunens oppgave å betale for statlige flyplasser, sier Sivertsen

Mener Avinor må ta ansvar

Arbeiderpartiet mener det er viktig at en ny flyplass drives av Avinor og har derfor også forutsatt midler fra Avinors egne rammer til investeringen.

- Arbeiderpartiet vil legge til rette for tidligere realisering av flyplassen. Nye gjennomføringsmodeller for utbygging av en ny lufthavn som gir lavere kostnader og tidligere ferdigstillelse bør vurderes. Det er en forutsetning at en forskuttering ikke påfører staten økte kostnader. Avinor må ta et større ansvar for å få realisert ny lufthavn i Mo i Rana så raskt som mulig. En eventuell forskuttering fremforhandles av regjeringen og forutsetter godkjenning av Stortinget, heter det i partiets pressemelding.

- Dette er en gledens dag for Helgeland, her beholder man både dagens flyplass-struktur på Helgeland og får realisert en ny stor flyplass, sier Stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik fra Arbeiderpartiet

Vil opprettholde de øvrige

Arbeiderpartiet mener at ingen flyplasser skal legges ned for å finansiere utbyggingen av ny stor flyplass i Mo i Rana. Derfor skal lufthavnene på de resterende regionsentrene på Helgeland - Kjærstad i Mosjøen, Stokka i Sandnessjøen og Brønnøy lufthavn - opprettholdes.

- Vi er fornøyd med at en samlet transportkomite er tydelig på at Avinor-modellen skal videreføres. Arbeiderpartiet mener det er viktig at den nye flyplassen eies og driftes av Avinor, men at man også åpner for alternative løsninger for utbygging. sier Juvik og Sivertsen.