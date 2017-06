News on Request vant nok en "olje-oscar"

I 2008 var News on Request nominert til to filmpriser under konferansen International Oil Spill Conference (IOSC) i USA og vant én.

Nå har Brønnøysund/Hommelvik/Bodø-firmaet gjort det igjen. Denne gangen ble konferansen arrangert i Long Beach i Los Angeles, og News on Request vant en filmpris for filmen de har laget for NOFO (Norsk Oljevernforening for operatørselskaper). Den viser hvordan oljevernberedskapen i Norge er bygget opp.

- Vi er stolte av å kunne levere nok en filmproduksjon på et høyt internasjonalt nivå, og at kvalitet blir lagt merke til og verdsatt. Etter å ha satset målrettet på oljevern og beredskap i over ti år, har vi et unikt arkiv, innsikt og erfaring. Under IOSC er det verdenseliten innen akkurat dette feltet som møtes. Derfor er det spesielt hyggelig for oss at en "Oscar" blir tatt hjem til Norge, sier produsent Trond Eide og regissør Trond Eliassen i News On Request.

Selskapet har levert en rekke prisvinnende filmer de siste årene, og fikk blant annet gull i Cannes i 2015 for Innovasjon Norge og tok både gull og hederspris under World Media Festival i Hamburg samme år for det globale prosjektet Subsea Well Response Project (SWRP).