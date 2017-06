- En effektivisering du vil elske

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og finansnæringen, ved Finans Norge, lanserer nå det første av tre fellesprosjekter. Trioen lovte i VG for ett år siden å samarbeide om at informasjonen skulle bli enklere tilgjengelig man trenger tjenester fra dem.

- Nå innfrir vi løftet, skriver Skattetaten på sine nettsider , under overskriften " En effektiviseiring du vil elske ".

Banken henter inn data

"Samtykkebasert lånesøknad" er det første av tre besluttede prosjekter.

Bak et kjedelig, byråkratisk navn skjuler det seg en veldig nyttig endring for lånekunder. Kort fortalt innebærer den at du kan gi ditt samtykke til at banken henter ut siste års skattemelding, som selvangivelsen er omdøpt til, samt de tre siste måneders lønnsslipper. Du slipper altså å gjøre dette selv. Noe som er tidsbesparende for alle parter. Med 744.000 lånesøknader årlig betyr det en formidabel gevinst for samfunnet som helhet, når utallige søk, pålogginger, scanninger og telefonsamtaler blir unødvendig.

- For å være sikre på at dette virker som det skal, vil bankene kobles på etter tur, skriver Skatteetaten.

Innsparing på syv milliarder

Direktør Lars Peder Brekk ved Brønnøysundregistrene, skattedirektør Hans Christian Holte og administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge lanserte prosjektene i en kronikk i VG i fjor. De tre presenterte nylig løsningen for finansminister Siv Jenssen på en pressekonferanse hos Skatteetaten.

- Vi har fra dag én en sterk følelse av at her ligger det mye som vil kunne forenkle og forbedre hverdagen for folk og effektivisere både på offentlig side og i næringslivet. Her er det reelle, gode gevinster av digitalisering. Det er mer enn å sette strøm på papir. Dette er å gjøre hverdagen og arbeidsprosesser nye måter, og gjøre det enklere og bedre, framholdt skattedirektør Hans Christian Holte.

Finans Norge-lederen satte tall på besparelsen.

- Prosjektet alene vil gi en besparelse på syv milliarder kroner over en tiårsperiode. Dette er starten på et veldig fruktbart samarbeid mellom næringen og offentlig sektor, sa Kreuzer.

Lars Peder Brekk mener dette er starten på en digital revolusjon.

- Brukerstyrt samtykke i Altinn mener vi vil kunne revolusjonere arbeidet med digitalisering av Norge. Vi innfører et nytt prinsipp i forvaltningen der den enkelte gis rett til å dele data som det offentlige har samlet inn om deg. Brukerstyrt samtykke vil kunne gjøre mange gammeldagse skjema og prosesser overflødig i årene framover. Til finansministeren vil jeg påpeke at satsing på riktig digitalisering er noe av det mest lønnsomme Norge kan investere i.

Finansministeren likte det hun så og hørte.

- La meg begynne med å si takk til alle ansatte som har jobbet med dette. Det er en gledens dag. Det er bare et par år siden dette samarbeidet ble innledet og allerede nå kommer resultatene. Jeg synes det er særdeles gledelig for dette er et område regjeringen er særdeles opptatt av. Vi er opptatt av digitalisering og forenkling i alle ledd. Det gjør at det du sparer ressurser, tid, penger slik at alle kan bruke tiden sin på andre og viktigere gjøremål. Og det er jo forbrukeren som i siste instans er vinneren når man ser hvor enkelt det kan gjøres. Denne løsningen er også trygg, kvitterte Siv Jensen.

Konkurs og kontroll er neste

De to neste samarbeidprosjektene heter «Konkursbehandling» og «Kontrollinformasjon». Målet er også her økonomiske gevinster for samfunnet, og raskere tilgang til riktigere informasjon for den som trenger det.

- Konkursprosjektet skal forenkle jobben for bobestyrer etter en konkurs. Han eller hun må i dag ringe rundt til i prinsippet alle bankene for å finne ut hvor bedriften hadde verdier eller kontoforhold, framgår det på Skatteetatens nettsider.

På samme måte er det i dag en meget omfattende oppgave for Skatteetaten å gjennomføre kontroll for å sjekke om virksomheter eller personer har betalt riktig skatt.

- Da trenger vi blant annet informasjon om bankkontoer og pengetransaksjoner. Slik det er nå må de kontakte banker individuelt for å få oppdatert informasjon om skattyter har et kundeforhold og om det finnes relevant informasjon. Prosjektet "Kontrollinformasjon" skal lage en løsning hvor Skatteetaten henvender seg til alle banker digitalt, og automatisk får all relevant og oppdatert informasjon som alle banker har om skattyteren. Dette prosjektet har et stort potensial for gjenbruk av andre offentlige etater med samme lovhjemmel for kontroll, for eksempel NAV og Politiet.

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og Finans Norge har utviklet et samarbeid som bygger på gjensidig tillit.

- Samarbeidet er vårt svar på regjeringens utfordring om å øke farten i digitaliseringen og effektiviteten i samfunnet. Vi har funnet en samarbeidsform og knekket en kode vi tror mange andre institusjoner i samfunnet kan kopiere, skriver Skatteetaten på sine nettsider.