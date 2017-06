Hyller "Van the Man" på Rootsfestivalen

Moondog Jam har de to siste Rootsfestivalene spilt musikk av The Band . I år skal bandet hylle en annen musikalsk stilskaper: Van Morrison, Belfast-musikeren som startet i bandet Them før han gikk solo og fikk stor suksess med platene "Astral Weeks" (1968) og "Moondance" (1970).

- I år skal vi gjøre en hyllest til Van Morrison, noe vi ser veldig fram til. Stammen i bandet er stort sett som før, men vi har bytta litt og satt sammen et band vi har veldig trua på, melder Sveinung Bratland, trommeslageren som tok initiativ til bandprosjektet.

I år består Moondog Jam av følgende musikere: Sten Frode Solvang (gitar/sang), Stig Roger Selvåg (gitar/sang/ harmonica), Steffen Thrana (bass/vokal), Hans Christian Digermul (keyboard), Nils Gullsvåg (trombone), Sigurd E. Liseth (saksofon), Jon Ervik (trompet) og Sveinung Bratland (trommer).

Det blir også gjesteartister: Steffen Franco og Bertil Bertelsen vil delta som vokalister.