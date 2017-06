Sømna-elever lærte om akvakultur i Tasmania

Hvert år har elever ved VG2 akvakultur på Val videregående skole muligheten til å søke om praksis i utlandet. I år stod valget mellom Irland og Tasmania, og mesteparten søkte til Tasmania. Det var totalt 9 elever som fikk reise til utlandet, en gruppe til Irland, en gruppe til Tasmania og en elev til Canada. For å kunne bli med måtte vi ha et intervju, og selvfølgelig vise til god orden og oppførsel.

Klokka fem om morgenen den 18.april startet fire elever og en faglærer reisen ned til Tasmania. Med fullpakket bil kjørte trøtte elever til Værnes. Etter 5 timer kjøring begynte den lange flyturen til Tasmania. Hele reisen tok ca. 30 timer, med både fly og ventetid. Siste stopp var Hobart i Tasmania som er en delstat i Australia.

Vel fremme i Tasmania dro vi til Andrew Butler, som lånte ut huset til oss, mens han ferierte i Frankrike. Husleia bestod av å passe huset og katten. Hvis ikke dette tilbudet hadde oppstått, så var det ikke sikkert at reisen hadde blitt mulig. Vi fant oss godt til rette, og var klare for 2 uker i Tasmania.

Under selve oppholdet var hovedfokuset å se på forskjellene i forhold til akvakultur i Norge. Turen bestod for det meste av bedriftsbesøk til ulike firma, og litt praksis på Huon Valley Trade Training Centre med Steve Harrison. Han hadde organisert oppholdet og hadde programmet klart når vi kom. Vi rakk å besøke mange bedrifter; Skretting, Huon Valley Trade Training Centre, Tassal, Jade Tiger Abalone, Huon Aqua, Institute for Marine and Antarctic Studies og brønnbåten Ronja Huon.

Vi besøkte både settefiskanlegg, matfiskanlegg og slakteri. De største utfordringene lakseoppdrettet i Tasmania er høye temperaturer og AGD. De høye temperaturene gir lavt oksygeninnhold i vannet. Det gjør at laksen i perioder slutter å vokse og tåler håndtering og stressende situasjoner dårlig.

AGD er en amøbe som setter seg på gjellene, og hvis dette får lov til å utvikle seg, vil det til slutt kvele fisken. Behandlingen mot AGD er bading i ferskvann og i noen tilfeller hydrogenperoksid.

Vi besøkte «Houn Valley Trade Training Centre», som er en yrkesfaglig skole. Den kan på mange områder sammenlignes med Val vgs i Norge, med unntak at elever kan begynne der litt tidligere. Det er her Steve Harrison jobber og driver et innendørs resirkuleringsanlegg med laks. Han er faglærer og leder for akvakulturundervisningen på skolen. Steve laget en «vanlig skoledag» for oss, der vi ble satt i arbeid i anlegget slik som hans elever.

IMAS (Institute for Marine and Antarctic Studies) er en forskningsinstitutt. Der fikk vi et innholdsrikt foredrag av professor Chris Carter om de ulike satsningsområdene til instituttet. Etter foredraget fikk vi en omvisning på forskningsanlegget deres av Pollyanna Hilder. Forskningsanlegget er et samarbeid mellom University of Tasmania, Skretting og Huon Aqua.

Den 25.april så var det ANZAC Day, som kan sammenlignes med 17.mai i Norge. ANZAC står for Australian and New Zealand Army Corps og er en minnedag for soldatene som deltok under første verdenskrig og der australske og new zealandske tropper har deltatt etter det. Dagen blir feiret med parader i gatene, taler og minnestund for falne landsmenn.

Mannskapet på brønnbåten Ronja Huon, fra det norske rederiet Sølvtrans, tok seg også tid til besøk fra hjemlandet. Ronja Huon er søsterskipet til Ronja Polaris, som er chartret av Marine Harvest hjemme i Norge. Her fikk vi omvisning og så på hvordan badingen av laksen foregår i ferskvann. Vi fikk også litt innsikt i næringen der nede, forklart med norske ord.

Den ene dagen fikk vi omvisning i alle ledd hos Tassal. Det er det største oppdrettsselskapet i Australia. Programmet ble lagt opp til å se hele produksjonssyklusen i fra rogn til spiseklar laks i butikken. Hovedforskjellen mellom Tasmania og Norge er at de har hele produksjonen innenfor sine egne firma. De produserer den fra rogn til den ligger i frysedisken i butikken med samme varemerke gjennom hele syklusen. I Norge går laksen som regel gjennom flere bedrifter. F.eks: stamfisk, settefisk, matfisk, slakteri, og får til slutt et eget handelsnavn.

Skretting er den største fôrprodusenten i Australia, og verden for øvrig. De produserer fiskefôr til 60 forskjellige arter. Fôret som ble produsert i Tasmania går i tillegg til Australia og New Zealand. 70 % av råvarene deres kommer i fra Australia, en stor fordel i forhold til transport og et ønske Skretting har for å støtte nasjonale råvareprodusenter. I tillegg til et foredrag, fikk vi omvisning på fabrikken. Der fikk vi se hele prosessen, helt i fra råvarene kom inn til at fôret var blitt i pelletform og pakket i fôrsekker.

Mot slutten av turen var vi innom Steve Harrison igjen for å møte elevene som gikk der. Da møtte vi både unge og eldre elever som delte de samme interessene som oss. Vi holdt et foredrag for dem om hva vi har lært om akvakultur i Tasmania, og de intervjuet oss om Norge og næringen her hjemme.

På fritiden så besøkte vi mye forskjellig Tasmania kan å by på. Vi var blant annet innom museum, nasjonalparker, dyrepark, butikker, airwalk, hengebro, akvarium, billøp, marked, Port Arthur (fengsel), grotte, strand, fjell og mye mer. Det ble en del timer i bil, både for å komme oss frem og for å se oss rundt i landet. Kveldene bestod for det meste av notatskriving, diskutere de forskjellige besøkene, film og kos. Med store tidsforskjellene og «jetlag», ble det tidlige kvelder og tidlige morgener.

Denne reisen har gitt oss et lærerikt utbytte og en opplevelse for livet. Det var virkelig en flott tur og vi kunne ikke fått et bedre opphold! Denne turen hadde ikke vært mulig uten Skretting, Aquagen, Marine Harvest og flere bedrifter hjemme i Norge. Og selvfølgelig en stor takk til Steve Harrison og Andrew Butler som lånte oss tid og hjem.

Hilsen to fornøyde elever fra Sømna, Håkon Hamre og Tor Håkon Reitan