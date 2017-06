NRK har åpnet personalsak mot Ole-Christian Olsen

Ole-Christian Olsen er journalist i NRK Nordland, og basert i Brønnøysund.

Han deltok tidligere i år i den Aksel Hennie-produserte reklamefilmen for TINEs nye ost «Østavind», som er produsert i Sømna.

Som konsekvens får Olsen ikke lenger jobbe redaksjonelt for NRK. Det melder bransjenettstedet Medier24 fredag.

Overfor Medier24 ønsker ikke Ole-Christian Olsen å kommentere saken selv. Han har foreløpig ikke besvart BAnetts henvendelse.

Ikke jobbet redaksjonelt siden

Til Medier24 bekrefter konstituert distriktsredaktør Eivind Undrum Jacobsen i NRK Nordland hendelsen.

– Jeg kan bekrefte at en redaksjonell medarbeider i NRK Nordland har bidratt i en reklamefilm. Det skal ikke journalister. Både NRKs etiske regelverk og Vær varsom-plakaten er tydelig på dette, sier han til Medier24 og fortsetter:

– Vedkommende har ikke jobbet redaksjonelt fra det tidspunktet jeg fant ut av det. Utover det har jeg ingen kommentar da dette er en personalsak, sier han.

– Ikke suspendert

Medier24 erfarer at Olsen nå er suspendert, men distriktsredaktøren avkrefter dette overfor BAnett.

– Jeg har ingen andre kommentarer enn de jeg kom med overfor Medier24. Jeg har per nå ingen personer hos meg som er suspendert Det er ikke poenget. Vedkommende har ikke jobbet redaksjonelt siden jeg ble gjort oppmerksom på det. På hvilken måte vi håndterer det vil jeg ikke kommentere, sier han til BAnett.

– Er Medier24s erfaring om at Olsen er suspendert feil?

– Personen er per tid ikke suspendert, han er på ferie, sier Jacobsen.

– Har personen vært suspendert tidligere?

– Dette er en personalsak, og det vil jeg ikke kommentere.

– Når ble du gjort oppmerksom på reklamefilmen?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

– Åpenbar dobbeltrolle

Assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening uttaler seg på generelt grunnlag til Medier24 .

– Vi kan ikke stille opp i reklame eller markedsføre et produkt i det eneste øyeblikket og være journalist i det andre. Det blir problematisk, sier hun og fortsetter:

– Jeg kjenner ikke til saken utover det jeg får opplyst nå, men det høres ut som en åpenbar dobbeltrolle som man skal unngå å ha som journalist. Det er såpass strenge etiske regler på dette, for journalister må verne om sin egen uavhengighet og unngå bindinger, slik det står i Vær varsom-plakaten.

Hun peker på lignende saker i PFU, blant annet da en journalist i TV 2 brukte stemmen sin for å markedsføre Norsk Tipping.

– Den ble felt, sier Nybø.

TINE: Visste ikke

Overfor nettstedet avkrefter TINE at de var klar over at Olsen var NRK-journalist.

– Vi var ikke klar over dette. Einar Film produserte reklamefilmen Østavind på oppdrag fra Try for TINE. I den forbindelse arrangerte Einar Film åpen casting på Sømna for å finne skuespillere til reklamefilmen. Valget av skuespillere er det Einar Film som har stått for, skriver pressevakt Mimmi Granli Jensen i TINE i en SMS til Medier24 .

Jensen opplyser at reklamen går på TV til og med neste uke samt at den er publisert digitalt og i sosiale medier.