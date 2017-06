Stortinget har bestemt at Bindal blir tvangssammenslått

Det melder Fremskrittspartiet i en pressemelding like før klokken 13 på torsdag.

Stortingets kommunalkomité har gitt sin innstilling til kommunereformen, og Frp, Høyre og Venstre danner flertall for reformen, som er den største endringen i kommunestruktur i Norge på 50 år.

Etter avgivelse vil Norge stå igjen med 354 kommuner. I dag har Norge 428 kommuner.

Som en del av dette brukes det tvang, noe som ikke fremgår av pressemeldingen. VG melder at ti kommuner blir sammenslått med tvang.

Blant disse er Bindal, som blir en del av en ny større kommune sammen med Leka, Vikna og Nærøy.

– Det er behov for sterke og livskraftige kommuner for å realisere målene med reformen. Den frivillig baserte kommunereformen har beveget kommune-Norge betydelige skritt i riktig retning, det er kommunenes eget arbeid som gir den største reduksjonen i antall kommuner på over 50 år. Det omfattende arbeidet i kommunene har også økt kunnskapen om reformbehov og økt forståelsen for å bygge sterkere kommuner som kan yte gode tjenester og utøve et reelt lokaldemokrati. Lokalt lederskap har ført til at kommunereformen sikrer en bedre kommunestruktur for å gi innbyggerne bedre tjenester. Fremdeles er det kommuner som vurderer sammenslåinger på kort og lang sikt. Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre ønsker at dette arbeidet skal fortsette, uttaler leder for Stortingets kommunalkomité, Helge André Njåstad (Frp).

Reformen trer i kraft 1. januar 2020.

Dette er de 47 nye kommunene:

1.Sandefjord, Andebu, Stokke (fra 01.01.2017)

2.Larvik, Lardal (fra 01.01.2018)

3.Hof, Holmestrand, Sande (Hof og Holmestrand slås sammen 1.1.2018. Sande kommer med 01.01.2020.)

4.Tjøme, Nøtterøy (fra 01.01.2018)

5.Rissa, Leksvik (fra 01.01.2018)

6.Rygge, Moss

7.Hobøl, Askim, Spydeberg, Eidsberg, Trøgstad

8.Rømskog, Aurskog-Høland

9.Oppegård, Ski

10.Skedsmo, Fet, Sørum

11.Røyken, Asker, Hurum

12.Svelvik, Drammen, Nedre Eiker

13.Tønsberg, Re

14.Bø, Sauherad

15.Audnedal, Lyngdal

16.Kristiansand, Søgne, Songdalen

17.Mandal, Marnardal, Lindesnes

18.Stavanger, Rennesøy, Finnøy

19.Forsand, Sandnes

20.Fjell, Sund, Øygarden

21.Radøy, Lindås, Meland

22.Os, Fusa

23.Ullensvang, Odda, Jondal

24.Voss, Granvin

25.Førde, Jølster, Gaular, Naustdal

26.Eid, Selje

27.Sogndal, Balestrand, Leikanger

28.Volda, Hornindal

29.Ålesund, Sandøy, Skodje, Ørskog, Haram

30.Norddal, Stordal

31.Fræna, Eide

32.Molde, Midsund, Nesset

33.Hemne, Halsa, Snillfjord (deles)

34.Hitra, Snillfjord (deles)

35.Orkdal, Agdenes, Snillfjord (deles), Meldal

36.Trondheim, Klæbu

37.Bjugn, Ørland

38.Roan, Åfjord

39.Steinkjer, Verran

40.Namdalseid, Namsos, Fosnes

41.Vikna, Nærøy, Leka, Bindal

42.Narvik, Ballangen, Tysfjord (deles)

43.Hamarøy, Tysfjord (deles)

44.Tjeldsund, Skånland

45.Tranøy, Lenvik, Torsken, Berg

46.Hammerfest, Kvalsund

47. Flora, Vågsøy