Margunn reagerer på 1.-maiprotest i Bindal

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum og stortingspolitiker Lisbeth Berg-Hansen fra Arbeiderpartiet frontet årets 1.-maiarrangement i Bindal. Dette resulterte i rundt 300 deltakere, noe som antakelig tok Bindals-markeringen helt opp i landstoppen på deltakelse. I alle fall justert for innbyggertall.

- Misbruker 1. mai

Fokus for arrangementet var en protest mot regjeringens plan om å tvangssammenslå Bindal med Vikna, Leka og Nærøy til en ny Ytre Namdal kommune. Senterpartiet, med leder Vedum i spissen, har tatt et særdeles klart standpunkt mot å bruke tvang i kommunereform-prosesser - og det var nettopp derfor Sp-lederen var invitert. Han lovet fra talerstolen i Bindal mandag at tvangssammenslåingen avlyses, med mindre Bindal ønsker noe annet, hvis Senterpartiet kommer til makten etter høstens stortingsvalg.

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) reagerer på markeringen i Bindal.

– Det gjør meg trist at Senterpartiet misbruker 1. mai til å kjempe mot kommunereformen og snakke ned regjeringens politikk, sier Ebbesen (H) til NRK.

Mener Ap og Sp ekskluderer

Margunn Ebbesen mener parolene og temaet som Sp og Ap brukte i Bindal er ekskluderende.

– Sp ender opp med å ekskludere enkelte som ikke deler dette synet fra å delta i markeringen.

Hun har forståelse for at det er sterke følelser i sving når bindalingene i praksis skal tvinges til å bli trøndere.

– Men vi må se realistisk på det. Det meste av aktivitet i Bindal i dag skjer sørover. Sykehus, politi, renovasjon, idrettsaktivitet og handel.

Hun mener en sammenslåing vil gi bindalingene mer ressurser og økt kompetanse.