Røde Kors: Trenger ikke frivillige lenger

Siste: Sent mandag kveld melder Røde Kors Brønnøysund følgende:

- Hjelpekorpset takker for all respons ifbm leteaksjon Brønnøysund. Søket er nå gått over i en fase der det ikke er bruk for flere frivillige i søk. Hvis behovet endrer seg kommer det ny oppdatering. Takk nok en gang.

Meldt savnet natt til søndag

I firetida natt til søndag ble en mann i 20-årene meldt savnet i Brønnøysund.

Det ble straks iverksatt søk etter ham. Dette pågikk hele søndag, med store ressurser og flere frivillige.

Mandag like etter klokken 11 går politiet ut med navn og bilde på den savnede, som er 21 år gamle John Kristian Torgersen. Politiet har gjort dette i samråd med familien.

Torgersen er 175 cm høy, har brunt hår, og var iført en brun skinnjakke og dongribukser da han ble sett sist.

– Vi ber folk være oppmerksomme, og melde observasjoner og kontakt de har hatt med ham de siste dagene, alt kan være av interesse, sier operasjonsleder Martin Skjervagen hos politiet på Helgeland.

Politiet ønsker at alle observasjoner meldes inn på telefon 02 800.

Ønsker frivillige over 25 år

Røde Kors i Brønnøysund melder rundt 13.15 at de ønsker frivillige mannskaper til søket.

På grunn av oppdragets art er det satt aldersgrense.

– I første omgang ønsker vi tredve stykker, det er satt 25 års-grense på deltakelse, sier Finn Erik Kaspersen hos Røde Kors Brønnøysund til BAnett.

De frivillige bør være i god fysisk form, og bes møte på Røde Kors sine lokaler på Salhus klokken 14.45 mandag. Innsatsen antas å vare i cirka fem timer, og Røde Kors understreker behovet for gode klær, matpakke og drikke.

Søker til vann og på land

Søket ble avsluttet klokken 22 søndag kveld, da det mørknet, mandag morgen gjenopptas søket.

– Planen er at vi starter opp søket fra morgenen. Vi skal ha et møte på lensmannskontoret nå med flere ressurser, og ta en briefing, sier politiets innsatsleder, Thomas Einvik, til BAnett rundt klokken 08.30.

Søndag foregikk søket på områder på Nordhus, og da særlig områdene over brua på Hestøya, Nordøya, utover mot Toft og i retning mot Torget.

– Vi søker til vanns, og vi søker på land, i de aktuelle områder.

– Sjekk båter, naust og boder

Politiet ba søndag kveld fortsatt publikum om å sjekke egne småbåter, garasjer, naust og boder, og Einvik gjentar den oppfordringen.

– Vi ber fremdeles folk om å ha øynene åpne, særlig folk som bor i områdene som er nevnt, om å sjekke boder, båter, garasjer og naust, sier han.

Folk, hunder og helikopter

I ti-tiden mandag er søket i gang igjen.

– Vi bruker ressurser fra Røde Kors, Sivilforsvaret, har politihund og en hund fra HV, «UNI Helgeland», vi har også luftambulansen og brann, og har god tilgang på hjelpestyrker, sier Einvik.

Helikopteret ble tatt ut av søket søndag ettermiddag, men er nå satt inn igjen.

Vurderer HV ved behov

– Har man vurdert å bruke ressurser som Heimevernet?

– Vi har tatt i bruk hund fra HV, men vi vil ikke fase ut alle ressurser nå. I går hadde vi 66 frivillige, og vi må jobbe systematisk og koordinere. HV kan bli aktuelt å kalle ut om vi får behov for det, svarer Einvik. og legger til at slike vurderinger gjøres fortløpende.

Ikke noe nytt

Klokken 19 mandag kveld opplyser politiets operasjonssentral at ståa er den samme som før.

– Det er ikke noe nytt, sier operasjonsleder Vegard Vordal.

– Hvor lenge fortsetter søket i kveld?

– Søket opphører når det ikke er lys som er egnet til å lete, svarer han.