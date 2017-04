60 frivillige avsluttet søket klokken 22 søndag

Siste: Politiets innsatsleder Espen Olsen sier til BAnett søndag kveld at søket avsluttes klokken 22.

- Vi skal få gått gjennom alle de utpekte søkområdene, men avslutter klokken 22. Da mørkner det, og de mange frivillige trenger hvile. Etter det skal vi gjøre opp status og lage en plan for mandag, sier han.

Det var søndag morgen at leteaksjonen etter en mann i 20-årene som hadde vært savnet siden klokken fire natt til søndag startet.

Olsen gir følgende beskrivelse av den savnede mannen i 20-årene:

– Han er litt over 170 cm høy, har brunt hår, og var iført en brun skinnjakke og dongribukser, sier han.

Politiet ønsker observasjoner og tips på telefon 02 800.

Meldt savnet natt til søndag

– Vi leter etter en person som ble meldt savnet i natt, og vi har satt inn de ressurser som er nødvendig. Det er satt inn Røde Kors, Sivilforsvar og helikopter, fortalte operasjonsleder Hogne Skoglund ved operasjonssentralen på Helgeland til BAnett i syvtida søndag morgen.

Rundt klokken 07.25 kunne luftambulansen ses over Hestøya, og letemannskapene virket da å ha satt opp KO, altså stedet der aksjonen koordineres, ved ferjeleiet på Nordøya, og det var flere kjøretøy parkert der.

Senere på dagen, klokken 11.30, gikk politiet ut med flere detaljer.

– Vi leter etter en mann i begynnelsen av 20-åra, vi ber folk i Brønnøysund om å sjekke båtene sine, særlig småbåter, og i garasjer, sa operasjonsleder Martin Skjervagen til BAnett.

Omfattende søk

Rundt klokken 16.45 kunne operasjonsleder Skjervagen opplyse at det ble søkt med store ressurser.

– Vi holder på, på samme vis. Mannskapene er ute og søker i terrenget, og undersøker forskjellige områder på Toft. Vi skal søke over flere områder vi ikke har gått gjennom, og sjekker dem ut etter hvert som vi får jobbet oss fremover, sier han.

Han opplyste at man ville ta en pause på ettermiddagen, for å starte opp igjen utover kvelden.

– Det blir nytt møte klokken 19 mellom en del mannskaper på Røde Kors-huset, for å legge en plan og få oversikt. Nå har vi også politihund ute, sier Skjervagen.

Beskriver den savnede

Klokken var 19.15 er søket i gang igjen, rundt 60 frivillige har møtt opp hos Røde Kors. Også Sivilforsvaret FIG deltar i søket.

Ifølge opersjonsleder Olsen fortsetter søkene så lenge det er hensiktsmessig, i dialog med Hovedredningssentralen.

– Nå har vi frivillige, Røde Kors og Sivilforsvaret med oss, og de har fått tildelt teiger som er relevante å søke i. Vi har også hundeførere som er satt inn. Helikopteret var i drift på formiddagen, men det har ikke vært hensiktsmessig å bruke dem siden.

– Hvilke områder er det man søker i?

– Søket konsentreres foreløpig om områder på Nordhus, særlig områdene over brua på Hestøya, Nordøya, utover mot Toft og i retning mot Torget. Vi ber fortsatt folk som ennå ikke har gjort det om å få kontroll på egne småbåter, og om man bor på den siden av brua vil vi gjerne at publikum tar en sjekk i båtene, og generelt sett ønsket vi at folk tar en titt i garasjer og boder, sier Olsen.

Røde Kors ber om frivillige

Røde Kors i Brønnøysund etterlyste tidligere søndag frivillige.

– I forbindelse med pågående leteaksjon i Brønnøy kan frivillige som ønsker å bidra møte opp på Røde Kors lokalet på Salhus (Gårdsøyveien 4) kl 13.00. Ta med gode klær for uteaktivitet og matpakke/drikke, skrev de på facebook-siden sin.

I løpet av dagen har det ifølge Røde Kors deltatt om lag 60 frivillige i aksjonen.