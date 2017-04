Sølvtine til lokale bønder

De fem er:

Beate Solli Nilsen og Bjørn-Åge Nilsen, Sømna

Brekk Samdrift, Sømna

Knut Vestvik, Sømna

Paul-Stian Brekk Nygård, Sømna

Astrid og Jarle Magne Lien, Velfjord

Til sammen 93 melkeprodusenter fra hele landet mottok tirsdag kveld Tines høyeste utmerkelse for topp melkekvalitet, Sølvtina. Tildelingen fant sted under en høytidelig markering på Lillestrøm i forkant av Tines årsmøte. Tines styreleder Trond Reierstad og konsernsjef Hanne Refsholt stod for utdelingen.