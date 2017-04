Kirkevergen ber folk sikre gravminnene

Jan Kristiansen, kirkeverge i Brønnøy, kommer med en påminner om sikring av gravminner i Brønnøy. Sikring av gravminner er startet opp på alle kirkegårdene i kommunen.

- Mange har gravminner som er satt opp, men som ikke er forskriftsmessig festet. Alle gravminner skal være festet slik at de ikke faller ned, og skader andre som besøker kirkegården. Særlig er små barn utsatt, påpeker Kristiansen.

Pårørendes ansvar

Han sier at de av gravminnene som er usikret og kan skade andre, må legges ned.

- Dette kan føre til skader på barn eller andre som ferdes, eller arbeider på kirkegården. Gravminnene er laget av stein og veier ofte 200 hundre kilo eller mer, påpeker han.

Det er de pårørende som har ansvaret for at gravminnet ikke faller ned og skader andre.

- Alle gravminner skal være festet med 2 syrefaste bolter som skal være 15 cm lange og 12 mm tykke. Disse boltene skal gå med inn i sokkelen med 7,5 cm og opp i gravminne med 7,5 cm, sier Kristiansen.

Må legges ned

Ifølge kirkevergen er det svært mange gravminner som ikke er forsvarlig festet på kirkegårdene i Brønnøy. Og det er et omfattende arbeid som skal gjøres både med kartlegging og sikring av gravminnene.

- Arbeidet er i startfasen og vi håper alle har forståelse for at dette arbeidet må gjøres. Gravminner som står i fare for å skade andre må vi dessverre legge ned, sier han.

Arbeidet ble påbegynt i 2015/2016, og de startet med en del av Skogmo og Brønnøy kirkegård. Til nå er cirka hundre gravminner festet forskriftsmessig.

- Nå står alle kirkegårdene for tur. Vi håper alle har forståelse for at dette arbeidet må gjøres til det beste for alle som ferdes på kirkegårdene, og til det beste for de som er ansvarlig for gravene, sier Jan Kristiansen.