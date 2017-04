Regjeringen endrer loven for å regulere turistfisket

Regjeringen vil kreve registrering av virksomheter og rapportering av fangst fra turistfiske.

- Turistfiskenæringen er en viktig distriktsnæring som bidrar til arbeidsplasser og aktivitet langs kysten. Næringen er i rask vekst, og det er behov for regulering for å sikre et bærekraftig ressursuttak, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Regjeringen la fredag fram en lovproposisjon om endringar i havressursloven. Proposisjonen gjelder to ulike saker.

* Det ene lovforslaget gir departementet nødvendige lovhjemler til både å kunne kreve registrering av virksomheter og rapportering av fangst.

* Det andre forslaget går ut på å oppheve fiskeriforbudsloven og flytte de gjenværende forskriftene til havressurslova. Forslaget innebærer en forenkling av fiskeriregelverket ved at en unødvendig lov blir opphevet, og ved at aktuelle forskrifter blir oppdaterte og moderniserte.