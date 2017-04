Adrian skal opptre foran 200 millioner seere

JOWST, som består av Joakim With Steen og Aleksander Walmann, vant den norske finalen. Ifølge Namdalsavisa vil duoen ha med Adrian Jørgensen fra Bindal for å bidra med både sang og perkusjon til den store europeiske finalen i Kiev.

Jørgensen er nå i teamet som skal framføre låten "Grab the Moment". Forrige MGP-finale hadde over 200 millioner seere.

- Det er så absurd, og jeg tror ikke at jeg har begrep om hva det innebærer. Det blir stor for en bindaling å være med på et sånt sirkus, sier Jørgensen til Namdalsavisa.

Selv sier Jørgensen at han har fått god respons på singelen "Rockets" som ble sluppet tidligere i år.

Neste helg skal Jørgensen også kjempe i en helt annen arena; som spiss på Bindal fotballs 6.-divisjonslag. De serieåpner mot Namdalseid neste søndag.