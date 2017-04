Brønnøymann var en av 275 millioner-vinnerne

Onsdag kveld var det kun én kupong som hadde de rette tallene i VikingLotto. Vinnere ble en norsk andelsbank på ti personer, som kan dele 275 millioner kroner.

– Dette er den nest største pengepremien i noe spill i Norge og vinnerne vil nå få bistand og veiledning for å håndtere sin nye livssituasjon, meldte Norsk Tipping, som nå har snakket med alle de ti vinnerne. En av dem er en mann fra Brønnøy, som befant seg i utlandet og en helt annen tidssone da Norsk Tipping førsøkte å ringe ham onsdag kveld.

- Jeg våknet til et ubesvart anrop fra 625 60 000 og søkte det opp. Der stod det at det var fra Norsk Tipping på Hamar. Etterpå så jeg at det var en mann fra Nordland dere ikke hadde fått tak i, og da begynte tankene å surre, sa mannen til spillselskapet.

- Det er rett og slett helt utrolig å vinne så mye penger. Jeg spiller alltid på andelsbank, og det angrer jeg ikke på nå. I dag tror jeg at jeg skal feire litt. Det er over 30 grader her, så alt ligger til rette for en strålende dag.