En æra er over for Rootsen

Tolv uker før årets Rootsfestival starter er det tredagerspass og billetter igjen til alle dager, men fesivalsjef Torstein Moe sier festivalen ligger an til å bli rekordtidlig utsolgt.

- Rundt 17. mai er vi kanskje utsolgt. Det er allerede solgt mellom 2.300 og 2.400 tredagerspass, det er mer enn i fjor.

I år er også en æra over. For Rootsfestivalen har det vært tradisjon å legge billetter ut for salg på TD på kaia etter 17. mai. Men i år blir det bare billettsalg på nett.

- I starten var mesteparten av billettsalget på TD og lokalt. Nå er det stadig mer utenbys og på nett, så det blir bare på nett i år. De fleste kjenner nok noen som har internett og kan hjelpe dem. Og hvis ikke kan de komme innom Roots-kontoret og få hjelp der, sier Moe, som konstaterer at digitaliseringen også har nådd dette området.

- "The times they are a-changin'", som Dylan sang. Men betalingen er fortsatt analog - med rootsmynter, påpeker Moe.