Seks måneder fengsel for seksuelle overgrep

Mannen i 20-årene var tiltalt for ved en anledning å ha forgrepet seg seksuelt mot jenta, som da overgrepet skjedde var 14 år og syv måneder gammel, skriver Helgelands Blad .

Dommen ble avsagt i Inntrøndelag tingrett i slutten av mars.

Forsvarer, advokat John Berg, opplyser til Helgelands Blad at klienten hans har anket saken. Dommen er derfor ikke rettskraftig.

Nektet skyld

Den tiltalte mannen nektet straffskyld. Han mente jenta fremsatte beskyldninger mot ham fordi han ikke hadde villet ha sex med henne. Retten, ved konstituert tingrettsdommer Espen Haug, valgte å se helt bort fra mannens forklaring.

Dommeren mente det både var bevist at han hadde tvunget jenta til å ha sex med ham, og at han var klar over alderen hennes.

Ble trodd

Jenta forklarte seg på sin side konsistent og troverdig, mener dommeren.

Det at hun like etterpå hadde rådført seg med en lærer hun hadde tillit til, bidro til å underbygge hennes forklaring.

I tillegg til dommen på seks måneder ubetinget fengsel, fratrukket tre dager som mannen har vært varetektsfengslet, må han betale 40.000 kroner i oppreisning til jenta. Han ble ikke idømt saksomkostninger.