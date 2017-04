Vil gjøre «pils i parken» lovlig før sommeren

Fremskrittspartiet og Høyre kan sammen med Venstre endre loven, og tillate drikking i parken de neste månedene. Krf protesterer imidlertid.

Det melder Aftenposten .

Frp-forslag etter påske

Unders årets landsmøte vedtok Høyre et ja til «pils i parken», og nå ønsker Fremskrittspartiet å gjøre det lovlig å drikke alkohol i norske parker og på norske strender før sommeren 2017.

– Vi mener alkoholloven kan endres uten at det rokker ved lover om ro og orden på offentlig sted. Er det åpenbar fyll og bråk, har man en rekke andre lover som regulerer dette, sier Frps Sivert Bjørnstad til Aftenposten.

Frps forslag til Stortinget kan komme rett etter påske.

Dette sier loven

Dagens lovverk gjør det forbudt å drikke alkohol på offentlig sted, noe som i prinsipp gjelder uavhengig av om man bare tar ei øl mens man griller på stranda, eller shotter brennevin utenfor et utested. I praksis er det naturligvis en viss forskjell, og det er langt fra alltid at politiet faktisk anmelder når de observerer drikking på offentlig sted, isolert sett.

Fremskrittspartiets argument er altså, at politiet først skal kunne gripe inn mot drikking på slike offentlige sted dersom det forstyrrer offentlig ro og orden.

Da har politiet mulighet til å gripe inn og anmelde ut fra bestemmelsen i straffeloven om ordensforstyrrelse. Ordensmakten har også mulighet til å bortvise personer som forstyrrer ro og orden fra et gitt sted, eller innbringe dem til drukkenskapsarrest, dersom det er nødvendig. Dette hjemles i politiloven.

Ebbesen: – Tullete forslag

Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen Margunn Ebbesen (H) synes dette er et dårlig forslag.

– Jeg synes det er et tullete forslag, det er ikke et forslag jeg støtter. Jeg tror ikke man vet konsekvensene av et slikt forslag. Hvor går grensene på hva en park er, og ikke, når det skal settes ut i livet? spør hun.

Hun har også innvendinger som går på prinsippet i forslaget.

– Jeg er imot at man skal nyte alkohol på offentlig sted. Jeg synes det er problematisk, og tror at det kan føre til mer tull og bråk i det offentlige rom. Så blir det også et spørsmål om hva en park defineres som, eller om man skal si at man bare kan drikke alkohol hvor enn man er, sier hun.

Høyre neppe med før valget

Hun liker dagens pragmatiske tilnærming fra politiets side.

– Spørsmålet er hva politiet skal bruke tiden sin på, dette er uansett ikke noe de skal bruke så mye tid på. Dagens praksis, ved at det det håndheves pragmatisk, er fin, mener hun.

Hun understreker også at det neppe er aktuelt for Høyre å presse dette gjennom før sommeren, slik Fremskrittspartiet foreslår.

– Vedtaket fra landsmøtet er jo for neste stortingsperiode, så jeg tror ikke dette vil bli presset gjennom før etter valget.

Bør se gjennom fingrene om mulig

Det pågår også en diskusjon rundt russens drikking på offentlig sted. De store samlingene for russ, der flere tusen samles, har fått beskjed fra politidirektoratet om at de må håndheve forbud mot medbrakt alkohol. Hvordan denne innstrammingen av gjeldende lovverk påvirker russefeiringer rundt om kring i landet, er derimot uklart. Ebbesen mener politiet håndterer dette bra fra før.

– Når det kommer til russen har politiet hatt en god inngang på å håndheve dagens forbud, ved å se gjennom fingrene der de kan. Så ser de også på hvor de må være strengere, med tanke på uønskede hendelser på russearrangement, for eksempel med voldtekt av jenter, og alkoholskader.

– Folk driter i den loven uansett

På andre siden av Nordlandsbenken sitter stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen (Ap).

– Jeg har ikke noen veldig sterk oppfatning om dette. Jeg ser at folk driter i den loven uansett. Innenfor anstendighetens rammer tenker jeg at politiet har annet å gjøre enn å se om folk tar seg et glass vin i Sofienbergsparken, er hennes øyeblikkelige reaksjon.

– Bunad og champagne

Selv kommer hun fra Bindal, der man ikke har så mange parker, men - må hun innrømme - en del fjære.

Hun peker på at forbudet i liten grad håndheves i for eksempel Oslo.

– Jeg har feiret en 17. mai i Oslo, og det slo meg at det ikke ble håndhevet. Der kom kjerringene i finkjole og med bunad og champagne i hånden. Jeg tror egentlig at politiet har andre ting å bruke ressurser på, sier hun.

Sømmelige forhold

Berg-Hansen tar et forbehold om at dette ikke er noe hun har diskutert med partiets stortingsgruppe, og at hun uttaler seg som enkeltrepresentant.

– Selv har jeg et ekstremt avslappet forhold til dette. Jeg har ikke et behov for å ta et glass vin i parken, men så lenge det er innen sømmelige forhold, og så lenge de oppfører seg og tar med seg flaskene når de går, så ser jeg ikke helt problemet.