Forventer mange oppdrag i påsken

Mange kan nok komme til å legge ut på årets første båttur etter noen dager med båtpuss. Antall oppdrag for de femti redningsskøytene går som regel opp i påsken, og de fleste oppdragene handler om morkne slanger, dieseldyr og lekkasjer, melder Redningsselskapet i en pressemelding.

Dieseldyr

– Ja, det er noen klassikere nå i påska. Den vanligste er kanskje dieseldyrene, som er geleaktige alger og sopp som faktisk lever i dieseltanken. Når denne guffa kommer inn i filtrene i båten blir det fort stopp, sier Tommy Gjerland, skipper på redningsskøyta «Inge Steensland» i Arendal.

Dieseldyrene lever ikke i tanker som har stått helt fulle av diesel gjennom vinteren, men trives godt dersom det er kommet vann i drivstofftanken.

– Husk derfor å sjekke drivstofftanken ved å kikke inn i inspeksjonsluka, det såkalte mannelokket, sier Gjerland.

Manglende vedlikehold

Oppdrag i påsken skyldes ofte manglende vedlikehold av båt og motor, sier han videre.

– Har man en større båt trenger den jevnlig service på motor og bevegelige deler. Det er ikke alle som tenker på dette på høsten, og det merker vi godt når båtene kommer ut i starten av sesongen, sier skipperen.

På større motorer mener de at service bør gjøres av fagfolk, men at det er relativt enkelt å ta service på mindre påhengsmotorer selv.

Sjekk for lekkasjer

– Det er nå man skal sjekke båten for lekkasjer og se at alt virker som det skal. Det er veldig ugreit om den store ferieturen til sommeren er årets første tur og ting går galt da. Det blir ingen hyggelig båtopplevelse for familien, sier den erfarne redningsskøyteskipperen.

Redningsselskapet har i påska 44 redningsskøyter i beredskap langs norskekysten fra Hvaler til Båtsfjord. Halvparten er bemannet med frivillig besetning som bruker påskeferien til å jobbe dugnad for sikkerheten på sjøen. Så langt i år har redningsskøytene reddet fem mennesker fra drukning og utført nesten 1.200 oppdrag.