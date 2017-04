Hjelper sultrammede landsmenn i Somalia

I sterk kontrast til været på Sør-Helgeland har regnet uteblitt i måndedsvis i Øst-Afrika. Avlingene tørker inn, husdyr sulter og tørster i hjel og sivilbefolkningen er avhengig av hjelp, eller må begi seg ut på vandring for å finne vann.

Ifølge Røde Kors har 20 millioner mennesker behov for nødhjelp i Somalia, Jemen, Sør-Sudan og Kenya. Området har i utgangspunktet lite mat. Det er nå også preget av konflikter som gjør at mange må flykte. I Sør-Sudan er det i tillegg en inflasjon på 800 prosent, som betyr at matvarepriser blir ekstremt høye.

I enkelte områder av Somalia har vannprisen blitt tredoblet og manglende tilgang på vann fører også til økt konflikt. Nomader må forflytte seg lenger for å få mat og vann til husdyr. Konflikten i Jemen begrenser muligheten til å importere mat. I verste fall fører dette til hungersnød, skriver Røde Kors på sin aksjonsside .

- Dette er en veldig alvorlig situasjon som er veldig lik den i 2011, da 260.000 mennesker døde, sier utenlandssjef Tørris Jæger i Norges Røde kors til Aftenposten .

Ise Adbullahi og Mustafa Abukar fra Somalia deltok på dagens bøsseaksjon på Amfi, sammen med leder i Brønnøysund Røde kors Aud Ansnes.

- Jeg har familie i Somalia som har flyttet til en storby for å finne vann og mat. Så det er viktig for meg å hjelpe dem og folk i de andre landene i Øst-Afrika, sier Abdullahi.

Arne Robert Hartvigsen var en av de lørdagshandlende som puttet penger på bøssa.

- Det er forferdelig å høre at folk lider, så man må hjelpe til, sier han.

- Det er ikke alle som har kontanter, så vi deler ut Vipps-lapper også, forteller Mustafi.

Adbullahi og Mustafi har planer om å gjøre mer.

- Vi skal prøve å samle alle de rundt 40 somalierne som bor i Brønnøysund og lage et arrangement i kantina på voksenopplæringen med matservering til inntekt for de sultrammede, forteller Ise Abdullahi.