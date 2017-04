Fikk 800.000 i støtte

Vintereventyret handler om nordlys- og vinterturismen i Tromsø. Dokuserien er en av ti innspilinger som får støtte fra Filmfond Nord. Styret tildelte nylig 800.000 i produsksjonstilskudd.

Silje Bürgin-Borch er daglig leder i Alfred Film AS som er produsent for serien. Hun og crewet gjorde nylig unna den 88. og siste innspillingsdagen i Tromsø. Nå venter etterarbeidet før de ti episodene kommer på TV-skjermen til høsten.

- Tusen takk til Filmfond Nord AS for støtte til Alfred Film og TVs største (og første) tv-serieproduksjon, som vi er så heldige å få lage for TVNorge og Discovery Networks Norway. Dette er vanvittig stas. Vi forsetter å gjøre vårt aller ytterste for å lage en fantastisk serie fra Tromsø, skriver Silje Bürgin-Borch på Facebook.

Fakta om Vintereventyret

Dokuserie 10x45 min. fra Tromsø

Produsent: Alfred Film AS

Regi: Fredrik Horn Akselsen, Kelly Neal, Ane Helga Lykka, Signe Åhrén

Premiere: Høsten 2017

Produksjonstilskudd: kr. 800.000