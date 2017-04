Spør om fylkesråden kan forsikre at Tosenveien er trygg å kjøre på

Det var Brønnøy Venstres Jostein Toftebakk, som møtte som vara til fylkestinget, som benyttet anledningen til å stille den nyvalgte samferdselsråden Svein Eggesvik (Sp) spørsmål om Tosenveien.

Han spør blant annet om fylkeskommunen har nok data om veien til å forsikre at den er trygg, og spør om en geologisk kartlegging av veien er iverksatt.

Spørsmålet fra Toftebakk:

«I fjor i april gikk det to store ras på Tosenveien, og veien ble stengt i over 3 måneder. I den forbindelse kom det fram at det er svært begrenset med geologiske data på strekningen. I mars i år ble veien stengt igjen, da 4-500 kubikkmeter stein falt ned på veien.

Heldigvis førte ingen av hendelsene til personskader, men det skapte store problemer for næringslivet, inkludert reiselivet. Og det gir oss på Sør-Helgeland bekymringer både for liv og helse og faren for å være uten veiforbindelse i lange perioder.

Har fylkeskommunen tilstrekkelige data til å forsikre om at det er trygt å kjøre langs denne veistrekningen og er det igangsatt kartlegging av det som evt mangler?»

Samferdselsråden ba om å få spørsmålet skriftlig, og lovet å gi et ordentlig svar til neste fylkesting.

– Jeg syntes det var en gylden anledning til å gjøre den nyvalgte samferdselsråden oppmerksom på utfordringene med Tosenveien allerede fra dag én, sier Toftebakk.