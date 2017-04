I Bindal blir det gratis å låne turutstyr

Bindal kommune melder på sin hjemmeside at kommunen åpner en utstyrssentral der du kan låne utstyr til turen gratis. Den nye tjenesten sammenlignes med et bibliotek og opprettes for å gi alle innbyggerne mulighet til å være ute og prøve nye aktiviteter. Utstyrssentralen er opprettet i samarbeid med Nordland fylkeskommune gjennom samarbeidsavtalen om folkehelse

Foreløpig har sentralen skøyter og hjelmer, fiskestenger og kanoer med flytevester. Lånetiden er maks én uke.