Stor pågang for å sjekke skatten

Siden skattemeldingen ble tilgjengelig via Altinn, har 1.265.000 nordmenn logget seg på for å sjekke. I morgentimene har det vært problemer med å logge inn via Bankid.

På nettsiden til Altinn står følgende:

"Driftsmelding. Bankid på mobil er for tiden utilgjengelig i ID-porten. Enkelte kan oppleve problemer med Bankid. Vennligst prøv igjen senere eller logg inn med annen e-ID. Vi beklager ulempene dette medfører."

Kommunikasjons- og markedsjef Hege Steinsland i Bankid Norge AS beklager at enkelte ikke kan logge seg inn med Bankid.

- Vi har ingen årsak til dette, men vi har noen teorier. Det har vært rekordhøy trafikk med 90 transaksjoner i sekundet. Dette er rekord og 10 mer i sekundet enn i fjor, forteller Steinsland.

Hun ber folk smøre seg med tålmodighet.

- Det går trafikk på Bankid fortsatt, vi er ikke nede. Men vi beklager dette. Vi øver på dette i forkant med ytelsestester. Men likevel skjer det ting vi ikke kan forutse. La oss håpe at alle kan sjekke skatten om ikke så alt for lenge, sier Hege Steinsland.