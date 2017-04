Willfred Nordlund går av som samferdselsråd

Nordland fylkeskommune melder at Svein Eggesvik, som er leder for Nordland Senterparti, overtar som samferdselsråd i Nordland.

Det skyldes at Nordlund er partiets førstekandidat i høstens stortingsvalg.

Viktig oppgave

I tillegg til være leder i fylkespartiet har Svein Eggesvik lang erfaring fra kommunestyre og formannskap i hjemkommunen, Gildeskål.

- Å jobbe med samferdsel i et fylke som Nordland er ikke bare en stor oppgave, men svært viktig for utviklingen av nærings- og samfunnsliv. Ikke bare for folk i Nordland, men faktisk for hele landet. Næringslivet i Nordland er storeksportør og bidrar på denne måten til å skaffe landet viktige inntekter, sier Svein Eggesvik (Sp).

Går inn i fylkestingsgruppa

Senterpartiets gruppeleder i fylkestinget, Siv Mossleth, kommenterer skiftet slik:

- Fylkestingsgruppa i Nordland Senterparti vil takke Willfred Nordlund for innsatsen som fylkesråd for samferdsel. Samferdsel er svært viktig for folk og næringer i Nordland og vi i Senterpartiet er tydelig på at vi ønsker begge hendene på rattet i samferdselssaker. Derfor ønsker fylkestingsgruppa at Senterpartiet fortsatt skal fylle rollen som samferdselsråd i Nordland. Vi gleder oss til samarbeidet med den nye samferdselsråden, Svein Eggesvik, også leder av Nordland Senterparti.

- Willfred Nordlund fortsetter arbeidet for Senterpartiet. Han går inn nå inn i fylkestingsgruppa. I tillegg er Nordlund Nordland Senterpartis førstekandidat til Stortingsvalget, så vi regner med at hele Nordland får se mye til Nordlund i framtida også.