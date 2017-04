Eiendomsskatt: Bodø senker den, rykker Brønnøy opp?

Det melder kommunen selv på egne nettsider.

BAnett omtaler mandag at økonominettstedet E24 har laget en oversikt over kommunene som tar mest i gjennomsnittlig eiendomsskatt for en gitt enebolig.

Brønnøy tar nest mest i eiendomsskatt i landet Bare én kommune tar mer i eiendomsskatt enn Brønnøy og Alstahaug.

På denne oversikten er Bodø suverent på toppen, med nesten 10.000 kroner, mens Brønnøy inntar andreplass med om lag 7.700 kroner.

Hvor mye Bodøs endringer får å si for dette gjennomsnittet er uklart, men det vil få stor betydning for en del innbyggere i ytterkantene av Bodø.

– Sakkyndig nemd har nå bedt administrasjonen om å gjøre en avklaring på nye grenser før nemda i neste møte over påske skal gjøre endelig vedtak, sier leder av nemda, Jon Tørset på kommunens nettsider.

Ifølge ham har sonefaktoren i Bodø slått uheldig ut.

– Vi har sett at sonefaktoren har slått noe uheldig ut i deler av kommunen, og skal vi nå se på mulige endringer av disse. Det er ikke vedtatt hvilken faktor det blir i de enkelte områder, men det kommer til å bli en merkbar lavere eiendomsskatt for boliger i disse områdene, sier Tørset.

Områdene som nemda har sett på og som er aktuelle for lavere faktor for boliger er Nordsida fra Geitvågen til og med Festvåg, Hopen, Naurstadhøgda til kommunegrensa til Fauske, Ersvikelva til Saltstraumen og Misvær/Skjerstad fra Kvikstadheia.

Nemda startet i mandag også behandlingen av klager og skal fortløpende ta stilling til vel 1.500 klager som til nå har kommet inn.