Brønnøy tar nest mest i eiendomsskatt i landet

Økonominettstedet E24 har gjort en gjennomgang av landets kommuners satser for eiendomsskatt.

Mens alle kommuner har samme rammer for promillesatsen (7 promille er høyest mulige eiendomsskatt i Norge), er det ifølge nettstedet store forskjeller i hvor mye dette koster for den individuelle huseier.

De tar utgangspunkt i en enebolig på 120 kvadratmeter i sine beregninger.

Alstahaug dyre, Brønnøy dyrere, Bodø dyrest

For en slik bolig blir gjennomsnittssatsen i Brønnøy 8.750 kroner i året. Brønnøy tar 7 promille i eiendomsskatt, og kommunen gir 100.000 i bunnfradrag.

Til sammenligning tar Alstahaug, som har 4,5 promille i eiendomsskatt, 8.708 kroner i snitt for E24s eksempelbolig.

Bodø er «dyrest» i landet med 9.996 kroner i snitt for eksempelboligen. Bodø har eiendomsskatt på 4,9 promille. Dette er en reduksjon fra 5,9 promille siden 2016.

Dårlig økonomidrifting

Til E24 beklager ordfører Johnny Hanssen (Ap) nivået på eiendomsskatten.

– Det er beklagelig og noe vi helst ikke skulle hatt. Det er ganske tøft å betale syv promille, sier ordfører Johnny Hanssen til E24 .

Han mener skattebehovet er et resultat av dårlig drifting av kommuneøkonomien i en årrekke.

– Budsjettene har ikke gått opp, og vi har sett på alle muligheter for å øke kommunens inntekter. Eiendomsskatt ble helt nødvendig, og i år ligger kommunen an til å unngå underskudd for første gang på lenge, sier Hansen.

Har kuttet ansatte

– Hvorfor ble økonomien så dårlig? spør E24.

– Kommunen har fått flere ansatte og har investert i flere prosjekter som viste seg dyrere enn man så for seg.

– Da burde dere kanskje jobbe med å kutte kostnader? spør E24 videre.

– Ja, og det har vi jobbet mye med. Vi har nå kuttet 35–40 ansatte gjennom naturlig avgang og omstillinger. I en sunn kommune må man ikke bruke mer enn man har i inntekter.

SSB: Økte pensjonsutgifter

E24 snakker med SSB-ekspert Elise Bredeli om hvorfor mange norske kommuner har økt eiendomsskatt i senere år.

– Det handler mest om at kommunene ikke har råd til å la være, sier seniorrådgiver Else Bredeli ved seksjon for offentlige finanser i Statistisk sentralbyrå (SSB) til E24.

Lave renter er en ifølge henne en viktig årsak, samtidig som pensjonsutgifter har eksplodert.

– Pensjonskassene får ikke avkastningen de skal ha, og imens har det blitt flere pensjonister som har opparbeidet seg rettigheter. Det gjør at pensjonsutgiftene for mange kommuner har blitt formidable. Og det vil fortsette å tynge kommunene fremover, sier Bredeli.

En tidligere versjon av denne saken hevdet at Alstahaug var dyrere enn Brønnøy. Dette er feil, og det riktige er at Brønnøy er nest dyrest i Norge.