Grønn politikk ble tema under landsmøtet til Rødt

Per Anton Nesjan fra Vega var observatør under landsmøtet til Rødt denne helga. Han tok ordet for å ta mer ansvar for egen matproduksjon og ikke basere oss på import mer enn helt nødvendig av kraftfôrråvarer.

- Hovedmålet med landbrukspolitikken skal være å utnytte alle ressursene til matproduksjon på norske ressurser over hele landet.

Det må være lønnsomt å utnytte både korn- og grasarealene til matproduksjon. Problemet med dagens landbrukspolitikk er at kostnadseffektivitet settes som hovedmål. Det betyr at maten skal produseres der det er billigst, sa Nesjan fra talerstolen under landsmøtet.

Han mener pengene flyttes etter volum og produksjonen løsrives fra ressursgrunnlaget.

- Fra 2014 har vi hatt tidenes omfordeling fra små og mellomstore bruk til de største. Største inntektstillegg til et enkelt bruk var på 1,3 millioner, fra det ene året til det neste. Det ble brudd i forhandlingene i 2014, og stortinget endret noe på regjeringens opplegg. I 2015 og 2016 inngikk Norges Bondelag avtale på grunnlag av 2014-oppgjøret. Og stortinget sluttet seg til avtalene disse to årene. Bare SV, MDG og Per Olaf Lundteigen fra SP stemte mot, sier Nesjan.

Han mener det må tas et oppgjør med denne politikken. For å gjøre dette mener han importvernet må styrkes, selvforsyningsgraden må øke, nedbygging av matjord må stanset, det må bli mer lønnsomt å utnytte jordbruksarealet og tilskuddet til jordbruket må brukes til å utjevne forskjellene mellom produksjoner, distrikter og bruksstørrelser.

- En sånn landbrukspolitikk vil være med å sikre bosettinga i distriktene og være ei motvekt mot sentraliseringspolitikken som gjennomsyrer samfunnsutviklinga i dag. Rødt skal være et distriktsparti, minnet politiker og gårdbruker Per Anton Nesjan landsmøtet om.