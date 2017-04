«Liten hyrdestund» i bil var «såpass» at det sjenerte folk

Natt til søndag fikk politiet på Helgeland melding om et par som gjennomførte sengegymnastikk i Sandnessjøen.

– Politiet ble tilkalt til offentlig sted da to personer hadde en liten hyrdestund i en bil som sto parkert, melder poilitiet i totiden natt til søndag.

Ifølge politiet vakte dette en viss oppsikt.

– Det hadde vært såpass at hyrdestunden hadde medført sjenanse for andre på stedet, melder de videre.

De to ble derfor avbrutt og tilsnakket av politiet.

– De ble henvist til å kose seg på mindre offentlige steder, avslutter operasjonssentralen.

Utenfor bensinstasjon

Ifølge Rana Blad var parets valg av sted for hyrdestunden området ved Shell på Sandnes i Sandnessjøen.

– Vi fikk inn telefoner fra andre besøkende ved Shellstasjonen litt over klokka to. Beskjeden fra dem som ringte oss var at alle ser hva som skjer inne i denne bilen. Det var med andre ord ikke gjort noe forsøk fra paret om å skjule hva de holdt på med, sier operasjonsleder Ann Line Finanger hos politiet på Helgeland til avisen.

– Er det ikke lov å ha sex?

Ifølge Finanger skal paret ha blitt litt skremt da politiet banket på ruten.

– I det våre folk banket på ruta til paret, ble de tydeligvis skremt. Det viste seg raskt at turtelduene ikke var norske. På engelsk spurte de om det ikke var lov å ha sex i Norge, forteller Finanger, som ikke vet nasjonaliteten til dem.

Ifølge Rana Blad forklarte politipatruljen for mannen og kvinnen, henholdsvis 40 og 31 år gamle, at det er lov å ha sex i Norge, men at det er litt kinking å gjøre det utenfor en døgnåpen bensinstasjon.

– Paret ble så henvist til å finne et annet sted å fortsette kose, som var av mer privat karakter enn utenfor Shellstasjonen, sier Finanger til Rana Blad, og understreker at man ikke vet hvor de dro videre.

Ikke hverdagskost

Å banke på ruta til et par som koser seg er ikke en hverdagsoppgave for politiet på Helgeland, kan hun opplyse avisen.

– Det ble selvsagt et litt småpinlig oppdrag å gjennomføre, men det ble løst på en fin måte. Etter at hendelsen er over, er dette en sak vi får oss en god latter av. Det er litt morsomt å kunne melde på Twitter om en slik hendelse også og ikke bare om helgefyll og bråk i byen, sier hun til avisen .