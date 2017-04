Starter felles firma og satser 120 millioner kroner mot lusa

Det er SinkabergHansen og Emilsen Fisk som går sammen i selskapet SBH Emilsen Akvamiljø (SEA) AS. De skal investere 120 millioner kroner i tre flåter, som hver har et komplett system for mekanisk avlusing. To av disse anleggene, som kalles SkaMik og Hydrolicer, er utviklet av fagmiljø på Namdalskysten. Flåtene vil gi mange stillinger på hel- og deltid, ifølge en pressemelding, sitert av Kyst.no .

Målet er å få kontrollert parasitten lakselus, men den vil fortsatt legge grunnleggende utfordringer for næringen. De to sjefene, Finn W. Sinkaberg og Roy Emilsen, har tro på samarbeidet.

– Her vil to selskap åpenbart stå sterkere enn ett. Samlet får vi en større mengde «våpen». Og ikke minst settes vi i stand til å drifte den samla mengden materiell mer effektivt, med gunstig effekt også på kostnadsbildet, sier de i pressemeldingen.