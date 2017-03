Svakere resultat for Helgeland Kraft

I en pressemelding fra Helgeland Kraft viser de til at årsresultatet på 124 millioner kroner er noe svakere enn 2015 der årsresultatet ente på 140 millioner kroner. Samtidig er resultat fra underliggende drift er betydelig bedre. Vannkraftvirksomheten fikk et mye svakere resultat på grunn av lav produksjon, mens både Nett- og Strømsalgvirksomheten har bedre resultat enn i 2015.

Utbytte

Styret foreslår et utbytte på 37 millioner kroner. Dette kommer i tillegg 27 millioner kroner i renter og avdrag på ansvarlig lån til eierkommunene.

Styret behandlet endelig regnskap i møte 30. mars og forslaget legges fram for ordinær generalforsamling 5. mai.

Som en del av selskapets utviklingsstrategi er det den senere tid foretatt store investeringer i kraftnett og nye vannkraftverk. Dette styrker forsyningssikkerheten og gir økt verdiskaping på Helgeland.

- Helgeland Kraft har vært inne i en investeringsintensiv fase med høyt kapitalbehov. En balansert utbyttepolitikk er fortsatt et viktig element for å sikre kapitaltilgang framover. Med utsikter til fortsatt lave kraftpriser og lav inntjening for nett, vil lønnsomheten utfordres og arbeidet med å effektivisere driften og å redusere investeringsnivået i årene framover intensiveres, sier adm. dir. Ove A. Brattbakk i pressemeldingen.

Venter svakere resultat

Helgeland Kraft forventer å få et svakere resultat i 2017 enn i 2016. Kraftprisen forventes å bli på samme nivå som fjoråret, men et normalt tilsig bør kunne gi et bedre resultat for vannkraftvirksomheten.

Inntektsrammen for nett er betydelig redusert i 2017, i hovedsak på grunn av bransjekorreksjon. Dette vil derfor redusere resultatet for nettvirksomheten.

Strømsalgsvirksomheten antas å levere resultat som normalt.

- Helgeland Kraft har over tid bygd opp kapital, kompetanse og regional forankring som viktige forutsetninger for å kunne utvikle virksomheten videre. Oppgaven fremover blir å finne de gode løsningene som kan sikre rasjonell utvikling slik at framtidig konkurransekraft og verdiskaping styrkes, sier Brattbakk.