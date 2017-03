Sønn (24) er siktet for forsettelig drap på egen far

Det melder Trønder-Avisa , som også omtalte saken først.

Døde etter voldshendelse

Politiet rykket ut med to patruljebiler og to ambulanser til et boligfelt sør for Steinkjer sentrum like etter klokken 14.00 torsdag.

De første meldingene gikk ut på at to personer hadde vært i slagsmål, det politiet betegnet som en «alvorlig voldshendelse», ifølge Trønder-Avisa.

Den skadde mannen, som er i 60-årene, døde etter hvert av skadene.

24-åring siktet for forsettelig drap

– Han fikk nødhjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde og mannen, som er i 60-årene, døde av skadene han var påført, skriver politiet i en pressemelding som ble sendt ut rett før klokken 17.00, ifølge Trønder-Avisa.

En 24 år gammel mann er pågrepet og foreløpig siktet for forsettelig drap.

Det er kriminalteknikere på stedet, og politiet har begynt vitneavhør.

Pressekonferanse i Steinkjer

Klokken 18.00 gjennomførte politiet i Steinkjer pressekonferanse på politistasjonen i Steinkjer, ved politistasjonssjef Snorre Haugdahl og politiadvokat Kåre Jostein Svepstad. Pressekonferansen ble direktesendt av Trønder-Avisa .

– Vi var på stedet seks minutter etter at meldingen kom til oss, sa stasjonssjef Haugdahl, som fortalte at politiet fikk meldingen klokken 14.14.

Far og sønn

Politistasjonssjef Haugdahl fortalte videre at det er en nær familiær relasjon mellom siktede og avdøde.

– Avdøde er far til siktede i saken, sa Haugdahl.

Den siktede 24-åringer sitter nå hos politiet i Steinkjer.

Ikke kjent for politiet fra tidligere

Ifølge politiadvokat Svepstad vil mannen bli fremstilt for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett fredag.

– Verken siktede eller avdøde har tidligere noen historikk med politiet tidligere. Avdøde vil bli obdusert fredag, opplyste Svepstad.

På spørsmål fra journalistene bekreftet han også at politiet har kontroll på et antatt drapsvåpen.

Må avdekke motiv

Første avhør av siktede er planlagt til torsdag kveld, og han har fått oppnevnt advokat Rolf Christensen som forsvarer.

– Saken etterforskes naturligvis både teknisk og taktisk. Selve handlingen har skjedd ute i gata, i et boligfelt i Sørlia i Steinkjer. Det er naturlig at det er en del vitner som har både sett og hørt hva som har skjedd. Det er derfor allerede gjennomført en første rundspørring i området. Ellers er det også mange andre vitner som skal avhøres, og det er en stor etterforskning. En sentral del av etterforskningen blir å klarlegge motivet, sa Svepstad.