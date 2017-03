Nye krav for handicap-parkering

– Hvis du er forflytningshemmet kan du gå ut fra at det er gratis om det ikke står noe annet, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

– Det er parkeringstilbyders ansvar å sørge for at informasjonen er i orden.

- Risikerer sanksjoner

Hvis ikke informasjon, skilt og andre forhold på parkeringsplassen er i orden, kan parkeringstilbyder risikere å måtte ettergi parkeringsboten eller få sanksjoner fra Statens vegvesen, heter det i pressemeldingen.

– Vegvesenet er nå i gang med tilsyn. Selv om fristen for skilting av betalingsplikten ikke er før 1. april, er det en del andre krav som trådte i kraft fra nyttår. Dette gjelder blant annet krav til overgangsinformasjon og registrering i parkeringsregisteret, sier Harsem.

Skilt som sto oppe 1. januar 2017 må byttes ut med nye skilt innen 1. januar 2018. Fram til de gamle skiltene er byttet ut, må det gis informasjon om de viktigste endringene på parkeringsområdet.

Nytt parkeringsregister

Som en del av innføringen av det nye regelverket, ble det også opprettet et parkeringsregister.

– Fristen for å registrere seg som tilbyder var 1. januar, og vi ser at mange har registrert seg. Per nå holder det å ha registrert virksomheten og antall betalingspliktige parkeringsplasser, men fra 1. juli må de også ha lagt inn skiltplaner for den betalingspliktig parkeringen, sier Harsem i pressemeldingen.

Sjekk kravene

Den nye parkeringsforskriften omfatter alle som tilbyr parkering mot vilkår – eksempelvis mot betaling eller med tidsbegrensning. Parkeringsplassene må også være åpne for alle. Mange tilbydere vil være profesjonelle private aktører eller kommuner, men de kan også være mindre borettslag, grunneiere eller butikker.

– Vi mistenker at det kan være en del mindre tilbydere som ennå ikke har fått med seg det nye regelverket. Vi oppfordrer derfor alle som tilbyr parkering til å sjekke om de er innenfor de nye kravene, sier Harsem.

For å finne ut om din bedrift eller ditt borettslag faller inn under regelverket, så kan du inn her og sjekke.