Trollfjord krasjet i kaia

Hurtigruteskipet skulle legge til kai i Risøyhamn i 11-tiden onsdag da uhellet var ute. iTromsø var først ute med nyheten.

— Jeg kan bekrefte at MS "Trollfjord" har hatt et sammenstøt med kaien i Risøyhamn. Det er ingen skader på verken gjester eller mannskap, men skipet har fått noen skader over vannlinja, sier pressevakt i Hurtigruten, Øystein Knoph, til iTromsø.

— Det var en kraftig smell, sier en av passasjerene til adressa.no.

Båten blir nå liggende til kai ved Risøyhamn i Andøy kommune inntil videre.

– Vi tar selvfølgelig ingen sjanser, sikkerheten kommer først, og derfor undersøker vi skadene nøye og blir liggende ved kai til vi får full oversikt, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til VG.