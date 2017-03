Samferdselsministeren kommer til Brønnøysund

– I uka etter påske flytter vi på nytt kontoret ut i landet. I løpet av fire dager skal vi besøke til sammen 19 lufthavner i Norge. Det blir møter og orienteringer både mens vi er på vingene og på bakken. Der ønsker jeg å møte både de som jobber på lufthavnene og luftfartsnæringen, men også de som bruker og er avhengige av dem – både folk flest og lokalt næringsliv, sier Solvik-Olsen i en pressemelding.

Det er særlig de mindre lufthavnene han og statssekretær Tom Cato Karlsen vil besøke.

– Det er særlig de mindre lufthavnene vi ønsker å besøke på denne turen, og vi prioriterer de lufthavnene jeg ikke har besøkt tidligere som statsråd. Det er ikke mulig å rekke innom alle disse på fire dager, og noen steder vil statssekretær Tom Cato Karlsen være mine ører og øyne. Derfor reiser vi i to team. Målet er at vi til sammen i løpet av denne stortingsperioden skal ha vært innom de aller fleste lufthavnene i Norge, heter det videre fra Solvik Olsen i pressemeldingen.

«Turneen» starter fra Oslo lufthavn mandag 17. april, og statsråden besøker Brønnøysund onsdag 19. april, via Namsos, før ferden går videre til Bodø.

– Vi har tidligere reist på landets hovedveier, jernbane og tatt sjøveien langs kysten. Jeg er sikker på at denne arbeidsturen i lufta og på lufthavnene vil være like nyttig. Jeg ønsker å oppleve hvordan livet er på lufthavnene våre - både dag og natt - og få et ordentlig innblikk i hvordan norsk luftfart fungerer. Jeg gleder meg, sier samferdselsministeren.