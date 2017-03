Kommunestyret sa nei til Hjartøya-anlegg

I Brønnøy rådhus startet dagen med partimøter. Klokken 10.00 startet kommunestyremøtet som blant annet skal ta stilling til følgende:

Sak 1: Eierstrategi i Helgeland Kraft AS

Her vil politikerne først få en orientering om rådmannsutvalgets forslag, blant annet fra advokat Ulf Larsen, til ny eierstrategi for Helgeland Kraft AS – som må deles i tre og omgjøres til konsern innen 2020.

Sak 2: Salhushallen – samarbeidsavtale

Politikerne skal her ta stilling til administrasjonens forslag til samarbeidsavtale mellom Brønnøy kommune (eier, driver og byggherre) og idrettslaget Tjalg (bidragsyter og bruker) for den kommende Salhushallen.

Sak 3: Livsnøytrale seremonirom for gravferd

Kommunen har fått en forespørsel fra Human-etisk Forbund Sør-Helgeland om hvorvidt kommunen kan stille livssynsnøytrale seremonirom til disposisjon i Brønnøy til begravelser og andre seremonier. Politikerne skal gi et svar til forbundet.

Sak 4: Plan for den kulturelle skolesekken 2012-2016 – videreføring

Her skal kommunestyret ta stilling til om prosjektet Den kulturelle skolesekken skal videreføres i ett år

Sak 5: Forprosjekt for Distriktsmedisinsk senter – Sør-Helgeland

Rådmannen har innstilt til at kommunestyret iverksetter forprosjektutredning av et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. Arbeidet forventes å være ferdig senest 1. K

kvartal 2018. Etter dette kan prosjektet eventuelt legges ut på anbud.

Sak 6: Kystplan Helgeland for Brønnøy kommune

Politikerne i planutvalget vedtok forrige onsdag at Brønnøy kommune skal gå ut av Kystplan Helgeland. I dagens møte skal kommunestyret ta stilling til hvorvidt de vil følge denne innstillingen eller sende inn kystplan-grunnlaget for Brønnøy som administrasjonen har utarbeidet.

Sak 7: Søknad om ny oppdrettslokalitet ved Hjartøya for AkvaFuture AS

Selskapet har søkt dispensasjon fra flere planforhold for å få etablert sitt anlegg. Planutvalget vedtok forrige onsdag, med fire mot tre stemmer, å si nei til dispensasjonen. Rådmannens innstilling er negativ.

Etter lengre debatt og et gruppemøte ble rådmannens innstilling, altså å si nei til dispensasjon, tatt opp til votering. 17 representanter stemte for innstillingen og 10 stemte imot. Det betyr at AkvaFuture får nei på sin dispensasjonssøknad og må lete videre etter en egnet lokalitet for sitt lukkede anlegg.

I tillegg har kommunestyret fått ytterligere én sak til behandling i dag: Regional Transportplan Nordland, handlingsprogram 2018 – 2021.

Her skal politikerne lage en prioriteringsliste som skal spilles inn i arbeidet fylket gjør for å prioritere veiinvesteringer i Nordland de neste årene. Her har flytebro til Vevelstad vært førsteprioritet de siste årene.