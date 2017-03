Klatret inn soveromsvindu, dømt for voldtekt av kvinne

Det var i mai i fjor at mannen, som er fra et av våre naboland, klatret inn soveromsvinduet til en kvinne på Mo. Det er ubestridt at han gjennomførte et samleie med kvinnen.

Han møtte nylig i Rana tingrett tiltalt etter straffelovens paragraf 291, for å hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner uteav stand til å motsette seg handlingen.

Hevdet kvinnen samtykket

I retten erkjente mannen at han hadde gjennomført samleiet, men mente det var frivillig fra kvinnens side.

Før episoden fant sted hadde de to vært sammen på byen, og begge var beruset. Fornærmede måtte hjelpes hjem etter byturen. Hun la seg på soverommet, og søsteren hennes åpnet vinduet for lufting.

Tiltalte gikk rundt i Mo sentrum, og kviknet etter litt tid litt opp fra beruselsen, og dro tilbake til boligen.

Klatret inn vinduet

Han forklarte i retten at han hadde ønske om seksuell kontakt med fornærmede, og opplevde at han hadde god tone med henne. Retten legger til grunn at tiltalte, etter å ha funnet ut at døren var låst, gikk på utsiden av huset til det åpne vinduet.

Da skjøv han ifølge retten opp vinduet, klatret inn, og krøp under dyna til fornærmede. Så hadde han sex med henne. Deretter forlot han leiligheten, og dro til eget hotellrom.

I retten forklarte tiltalte videre at fornærmede ikke sov da han stod med ansiktet inn gjennom vinduet, og at hun smilte til han. Han mener at hun ga samtykke.

Sendte tiltalte SMS

Fornærmede forklarte på sin side at hun bare har korte bilder av episoden, blant annet han hang i vinduet, og erindringsbilder som samsvarte med tiltaltes forklaring om at han hadde hatt sex med henne. Andre faktorer bidro, sammen med disse bildene, til at hun dagen etter forsto at tiltalte hadde hatt sex med henne.

Hun forklarte at hun aldri hadde vært interessert i tiltalte, og at sendte ham dagen etter en SMS der hun ga uttrykk for at det «ikke var greit å hoppe innvinduer og ha sex med henne mens hun sov».

Det har vært belastende for henne å høre at tiltalte oppfattet at hun samtykket.

Retten delt om bevissthet

Det springende punktet i rettens behandling av skyldspørsmålet er om fornærmede var bevissløs eller av andre årsaker ute av stand til å sette seg til motverge, eller ikke.

Rettens flertall, tingrettsdommeren og den ene meddommeren, mener at hun var det, på grunn av maktesløshet som følge av søvn og sterk beruselse. Den finner det også bevist at tiltalte, som bedømmes som edru, innså at fornærmede var maktesløs og ute av stand til å motsette seg handlingen.

Rettens mindretall, en meddommer, mener på sin side at det ikke er tilstrekkelig bevist at kvinnen var bevisstløs eller maktesløs.

Siden rettens flertall stemte for domfellelse ble mannen derfor dømt.

Tre år og åtte måneder fengsel

Retten dømte ham til tre år og åtte måneder ubetinget fengsel. Han må også betale en oppreisning til fornærmede på 150.000 kroner.

Det er ikke kjent om dommen ankes.