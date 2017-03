Apple bekrefter hacker-kontakt. Oppfordrer til å sjekke innstillingene

Flere hundre millioner iCloud-kontoer kan stå i fare for å slettes dersom hackergruppen "Turkish Crime Family" ikke får viljen sin, skriver nettsiden Motherboard.

Vil ha løsepenger

Hackergruppen vil ha 75000 dollar i løsepenger for å slette brukerinformasjonen.

Dette har Apple bekreftet overfor businessmagasinet Fortune.

Apple forteller at den stjålne informasjonen ikke kommer fra Apples egne systemer, men at hackerne har fått informasjonen via en tredjepart.

De opprinnelige tallene var på cirka 300 millioner kontoer, men tallene har steget til 627 millioner, skriver analysebyrået CSO.

Sikre kontoen din

Apple oppfordrer folk til å ta grep for å sikre sine iCloud-kontoer ved å benytte seg av totrinnsbekreftelse.

Totrinnsbekreftelse er en ekstra sikkerhetsfunksjon for Apple-ID-en din, og er laget for å hindre at andre får tilgang til eller bruker kontoen din selv om de kan passordet ditt.

Pålitelige enheter

For å sikre deg mot hacking og for å forvisse deg om du ikke har ubudne gjester på din iCloud-konto kan du logge deg inn hos Apple.

Under "Sikkerhet" kan du endre passord og aktivere totrinnsverifisering.

Der vil du finne en liste over "Pålitelige enheter". Dersom du finner en mistenkelig enhet der, som du ikke kjenner igjen som din egen, trykk på "rediger" til høyre i seksjonen og slett enheten.