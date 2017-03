Regjeringen sier ja til storflyplass i Rana

Regjeringspartiene H og Frp, samt støttepartiene V og KrF, inviterte til pressekonferansen som klokken 10.00 på Mo Industripark i dag for å offentliggjøre sin beslutning.

- Det har vært jobbet hardt og lenge for flyplassen, men det har ikke vært forgjeves. Nå kommer den, innledet stortingsrepresentant Kenneth Svendseen (Nordland Frp) til øredøvende applaus.

1,47 milliarder

Han fortsatte:

- Det er enighet om å bygge storflyplass på Hauan. Vi bevilger 1,47 milliarder til prosjektet. Dette er lagt inn i NTP fra 2024. Vi vil legge til rette for bygging tidlig i første NTP-periode, som går fra 2018 til 2024. Det ønsker vi å få til med tre politiske grep:

- Partiene legger til grunn at inntil 600 millioner kroner av midler fra Rana kommune og privat næringsliv kan gi oppstart raskest mulig. Kommunen har vedtatt å stille med 300 kroner. Lokale og regionale bedrifter har lovet å være med på spleiselag på resten. Utviklingskontrakter og offentlig-privat samarbeid kan også bidra til finansieringen, så sant Stortinget godkjenner det. Vi ønsker å legge til rette for byggestart i første halvdel av NTP-perioden.

- Noen lurer på om det skal legges ned flyplasser. Ja, det skal det: Røssvoll. Vi er også enig om at Kjærstad ikke skal legges ned. Jeg har ikke hørt ett parti på Stortinget som sier noe annet. Det er Stortinget som legger ned flyplasser, ingen andre. Det er plass til flere flyplasser i en så stor og vital region som Helgeland. På samme måte som i nordfylket, der vi plass til både Evenes og flere småflyplasser. Dette gir markedsmessig tilgang til jetfly med lave billettpriser også på Helgeland. Dette er den siste hvite flekken vi har her i landet, den siste regionen i landet som ikke har storflyplass.

Nordland KrFs Per Pedersen, til daglig ordfører i Træna, var også til stede. Han sa:

- Dette er en stor dag for Helgeland. KrF var nok det første partiet som ga sin tilslutning til prosjektet. En stor flyplass i vår region vil bety mye for Ranaregionen, men kanskje også mer for kysten av Helgeland, og utviklingen av næringslivet vi forventer på kysten. Dette er et av de største og viktigste incitamenter for utvikling og vekst. Dette er en seier for hele Helgeland. Dette er en lagseier. Se å få spaden i jorda snarest mulig.

Byggestart snarest

Daglig leder Henrik Johansen i Polarsirkelen lufthavnutvikling sier til NRK at han er klar for å iverksette prosjektet snarest, og ser ikke bort fra at flyplassen står ferdig samtidig som pengene kommerst fra staten.

– Regjeringen åpner for en avtale for en eventuell mellomfinansiering. Det betyr at vi låner penger inntil pengene fra staten kommer. Fra vi setter spaden i jorda tar det to-tre år å bygge, derfor tror jeg absolutt vi kan være ferdig til 2023, sier Johansen til NRK.