Ny trussel på Jodel mot skole på Helgeland

Politiet på Helgeland opplyser i en pressemelding fredag at det nok en gang er fremsatt en trussel via Jodel mot en skole på Helgeland. Denne gangen i Sandnessjøen.

- Trusselen var en tekst som advarte mot å gå på skolen neste dag, i kombinasjon med et bilde som gav assosiasjoner til skyting. Dette ble gjort kjent for politiet i går like før kl. 13.00. Rask og effektiv etterforskning fra Alstahaug og Leirfjord lensmannskontor, gjorde at personen var identifisert allerede samme dag kl. 16.40, opplyser lensmann Tom Giertsen ved Alstahaug og Leirfjord lensmannskontor.

Politiet oppsøkte den mistenkte, som var en ungdom på 16 år. Ungdommen har erkjent forholdet og forklart truslene ikke var alvorlig ment, det skal ikke ha vært planlagt å utføre noe kriminelt. Politiet slår likevel fast at ungdommen må stå til rette for sine handlinger.

- Det slås hardt ned på trusler som fremsettes i sosiale medier, og som er egnet til å spre frykt i samfunnet. Reaksjonen på truslene som ble fremsatt via Jodel i Mo i Rana og i Mosjøen i januar 2016 førte til fengsel i 20 dager. Dommen ble gjort betinget, med en prøvetid i 18 måneder og ungdomsoppfølging i konfliktråd i 6 måneder, sier Giertsen.

Han vil ikke å gå i detalj om innholdet i trusselen eller gå noe lengere i stedsplassering eller opplysninger om person.

- Det som er viktig for politiet å presisere er at denne typen utspill i sosiale medier blir tatt på alvor. Politiet setter inn sine ressurser for å oppklare saken, vi varsler kommune og andre samarbeidsaktører, og det får alvorlig etterspill for den eller de som står bak. Vi anmoder om at foreldre, skoler og ungdomsmiljøene selv på nytt tar opp dette temaet, sier Giertsen.