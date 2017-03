Cirkus Zorba legger ned

Cirkus Zorba fra Kristiansund har ved flere anledninger besøkt Brønnøysund, sist i fjor, da de kom i ny utgave som cirkusteater, uten eksotiske dyr. Nå har direktør Ronja Gujord besluttet å legge sirkuset ned.

- Det har vært en ære å få lov å føre arven videre fra min far. Å drive et cirkus er både vanskelig og tungt men samtidig har det gitt meg minner og erfaringer for livet. Tusen hjertelig takk til alle som har støttet oss og besøkt vår forestilling - dere har gjort at vi til nå har kunne bringe unik og underholdende kultur til mennesker i hele landet! Tusen tusen takk! skriver hun på facebook.

