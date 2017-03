Slik skal politiet i Nordland bruke ni ekstramillioner

Nordland politidistrikt melder at de har fått styrket budsjettet med øremerkede midler for spesielt prioriterte omeåder.

- Det gjelder vårt arbeid med saksfeltet seksuelle overgrep og vold mot barn, det gjelder barnehus, og det er en markert satsing på utlendingsfeltet, med spesiell fokus på retur av folk som oppholder seg ulovlig i Norge, sier politimester Tone Vangen i en pressemelding.

Seksuelle overgrep

Nordland politidistrikt har fått 4,1 millioner i ekstratildeling til bruk for å bekjempe grov vold og seksuelle overgrep mot barn. I tildelingen er det forutsatt at pengene skal gå til å styrke etterforskning og påtale i denne type saker. Politidistriktet har bestemt seg for å investere i følgende:

En ny IKT-etterforsker og utstyr

Det utlyses en stilling som IKT-etterforsker i Bodø og det investeres i nødvendig utstyr til å drifte elektronisk sporsikring.

Politiadvokat 2

Det opprettes en ny stilling som politiadvokat 2 for fagfeltet. Denne plasseres på Sortland.

Tre etterforskere - politiførstebetjenter

I tillegg utlyses tre stillinger som etterforskere, disse lyses ut som politiførstebetjentstillinger, for å sikre nødvendig etterforskererfaring inn her. De fungerende lederne i gamle Midtre, Salten og Helgeland får hver sin av disse tre nye stillingene og bestemmer plassering innenfor sitt geografiske område.

Barnehus

Midlene brukes også til Barnehuset i Bodø med avdeling i Mosjøen. Ekstra bevilgninger gir ifølge politiet "mer hus og mer drift".

Fire stillinger blir utlyst, deriblant en psykologspesialist, en seniorrådgiver med barnefaglig klinisk kompetanse, en merkantil/tekniker og en servicemedarbeider, som skal ta seg av sentralbord, praktiske forberedelser til møter, teknikk med videre.

- I tillegg er det penger til å utvide den fysiske kapasiteten ved barnehuset. I Bodø skal det leies ekstra lokaler i tilknytning til de vi allerede leier, slik at man får et avhørsrom til, samt forbedrede lokaler for øvrig. I Mosjøen er planen å utvide driften fra to-til tre dager i uka. sier Vangen.

Retur av utlendinger

Nordland politidistrikt har fått tilført cirka 5 millioner som er øremerket returarbeid. Midlene skal brukes slik at politidistriktet får effekt både på kort og lang sikt i returarbeidet. Det er utlyst syv prosjektstillinger som har varighet ut 2017, med mulighet for forlengelse. Prosjektstillingene er plassert i Sortland, Narvik, Bodø, Mo i Rana og Mosjøen.

- Resultatkravet som er satt til Nordland per dato er 60 returer i 2017. Det er samme antall som kravet var i fjor, men som ikke ble nådd. Med de nye stillingene vil man kunne forvente bedre måloppnåelse på feltet, slik at færrest mulig oppholder seg ulovlig i landet, kommenterer Vangen.

- Prosjektstillingene skal først og fremst benyttes ute i operativ tjeneste, hvor det skal jobbes med utlendingskontroll og kontroller mot arbeidsmarkedskriminalitet. Det skal bli flere tverretatlige kontroller, med samarbeidspartnere som arbeidstilsyn, kemner, skattekontor med videre. De som tiltrer prosjektstillingene skal også jobbe tett sammen med tjenestemenn lokalt, for og i størst mulig grad å overføre kunnskap.