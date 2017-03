Nyetableringer i Bindal

Bindal fondsstyre skal i morgen behandle to søknader om næringsstøtte.

Gaute Myrvang har gjennom sitt enkeltpersonforetak søkt om tilskudd på 45.000 kroner i forbindelse med at han er i ferd med å etablere seg som fisker.

Har kjøpt fiskebåt

I søknaden framgår det at 63-åringen fra Åbygda er innvilget opptak i fiskermanntallet blad A og fått ervervstillatelse til fiskebåten Øyvær, som er en Viknes 770 fiskebåt. Kostnadsoverslaget for etableringen, inkludert fiskeutstyr og nødvending sikkerhetsutstyr, er stipulert til 493.600 kroner.

Myrvang søkte om 100.000 i støtte fra næringsfondet. Rådmannens innstilling er et tilskudd på 45.000.

"Det er ikke mulig å gi tilskudd som omsøkt. Dette skyldes at søker har kjøpt fiskebåten tidligere, og at denne derfor ikke er en del av etableringskostnadene", begrunner rådmannen.

I innstillingen skriver rådmannen videre: "Målsetningen med etableringen er å skape en arbeidsplass for Gaute Myrvang. Etableringen vil også være et viktig bidrag for å øke omsetningen av fisk for Kjella fiskemottak. Bindal Utvikling har vedtatt å starte et rekrutteringsprosjekt med sikte på å få flere til å etablere seg som fiskere i Bindal. (...) Søker har tidligere kjøpt fiskebåt. Søknad om tilskudd skal som hovedregel fremmes før prosjektet igangsettes. Godkjent kostnadsoverslag blir ut fra det kr 93.600."

Fiskeprodukter

Olav Stene fra Terråk har nylig etablert enkeltpersonforetaket Hildring fisk. Foretaket skal selge fisk og fiskmatprodukter til privatmarkedet, spisesteder og det offentlige. Stene søker om et tilskudd på 50.000 til nødvendige investeringer for å oppfylle krav om merking av fiskeprodukter, utstyr og markedsføring.

Rådmannens innstilling tilrår en tildeling på 50.000.

"Etableringen vil bidra til økt produksjon og omsetning av kortreist mat fra Bindal. Dette vil kunne ha positive ringvirkninger for reiselivsnæringa i kommunen, både ved at de kan tilby kortreist mat av god kvalitet, samt at det kan bidra til at begrepet «Heilhornets rike» får økt oppmerksomhet. Dersom etableringen bidrar til at lokale fiskere kan selge deler av fangsten direkte til Hildring fisk, kan etableringen også bidra til økte inntektsmuligheter for disse.", framgår det i rådmannens innstilling.

Bil og utstyr

Kostnadsoverslaget for etableringen summerer seg til 292.000 kroner. Det omfatter "kjøp av bil til 75.000, digital vekt med printer 25.000,ventilasjon Toppen forsamlingshus 20.000, diverse utstyr (eltemaskin, panne, betalingsløsning) 42.000, synliggjøring (nettside, reklamemateriell, logo) 30.000, timer egeninnsats (synlighet, kjøkken, kunder, 500 timer á 200 kroner) 100.000"

I søknaden framgår det at Stene ser for seg at "inntekter i 2017 skal dekke ca 50 % stilling. Gründer legger selv inn ca. 50 % egeninnsats uten lønn. Det vil bli noe innleie etter behov, spesielt på kjøkken/ produksjon av fiskemat. Fra 2018 ser man for seg 75 % stilling på distribusjon og 75 % stilling i fiskematproduksjon. Effekt for lokale fiskere 2017: kjøp av ett tonn fisk direkte fra fisker 2018: kjøp av fem tonn fisk direkte fra fisker".

«Heilhornets rike»

Rådmannen påpeker at den digitale vekten i oppstartfasen bør stilles til disposisjon for andre småskalaprodusenter i kommunen. Bindal Utvikling arbeider med utvikling av merkevaren «Heilhornets rike». Rådmannen mener derfor at alt markedføringsmateriell bør utformes med utgangspunkt i profilen til "Heilhornets rike".

Hildring fisk har tidligere søkt Bindal Utvikling om støtte til en forstudie for avdekking av kundebehov og uttesting av produkter. Rammen er satt til 80.000,- hvorav 40.000,- er egeninnsats på timer, og 40.000,- er eksterne kostnader. Dette innbefatter avdekking av kundebehov hos restauranter og institusjoner, samt deltakelse på Trøndersk matfestival for det private markedet.