Sømna slukker lyset på lørdag

Den årlige aksjonen feirer i år tiårsjubileum. Den har siden starten i Australia vokst til å bli en verdensomfattende miljømarkering. I år markeres Earth Hour lørdag 25. mars klokken 20.30-21.30 norsk tid.

Sømna kommune melder at de deltar ved å slukke lys i kommunale bygninger i denne tiden, men det presiseres at det gjøres på en slik måte at liv og helse ikke settes på spill.

Earth Hour er en symbolsk markering der folk over hele verden blir oppfordret til å slukke lyset en time. Det er naturvernorganisasjonen WWF (World Wide Fund for Nature) som står bak kampanjen.

Earth Hour har som formål å øke bevisstheten rundt klimaproblematikken ved å få privatpersoner, virksomheter, myndigheter og organisasjoner til å slå av elektrisk lys i én time. Selve lysslukkingen er ment som en symbolsk handling for å vise at mennesker verden over står sammen for å stoppe klimaendringene.