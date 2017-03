Flere søker helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag får også i år flere søkere. Det viser Utdanningsdirektoratets statistikk over førsteønsket til søkerene per 1. mars.

73.707 elever søker plass på Vg1 fra høsten 2017. Det er en liten nedgang fra tidligere år. Av disse søker 52 prosent et av de studieforberedende utdanningsprogrammene, mens 48 prosent velger yrkesfag.

Flere velger helsefag

- Selv om det er færre søkere i årets elevkull, ser vi at stadig flere søker helsefag. Det kan virke som om elevene har tatt innover seg at det er et stort behov for helsefagarbeidere de neste årene, seier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Det er 361 flere elever som har søkt seg til helse- og oppvekstfag på Vg1. Dette tilsvarer en økning på fire prosent. Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med størst økning i søkertall på Vg1, Vg2 og læreplass. 758 flere elevar har søkt enn i 2016, og det tilsvarer en økning på tre prosent.

Den største nedgangen av søkere har Teknikk og industriell produksjon med 924 færre elevar – noe som tilsvarer en nedgang på seks prosent. Det er en nedgang vi har sett de siste årene, skriver Utdanningsdirektoratet.

Fleire søkarar til læreplass

I 2017 er det 19.966 elever som søker om læreplass. Dette er en økning på 326 elever sammenlignet med fjoråret. Nesten halvparten av denne økningen kommer av at elever søker om læreplass innenfor helse- og oppvekstfag.

– Norge kommer til å stå foran en mangel på mange fagarbeidere i tiden som kommer, særlig innan helsesektoren. Derfor er vi glade for at mange elever søker yrkesfag, og særlig at flere vil ta helsefag. Nå må vi sammen med partene i arbeidslivet og fylkene skaffe nok læreplassar, så flere fullfører fagbrevet, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.