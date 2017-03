Selger Helgeland som kajakk-paradis

Det har i mange år vært satset på å selge inn Helgeland som et område som er spesielt godt egnet for havkajakkpadling.

Dette har Helgeland Reiseliv tatt konsekvensen av i sin siste video, som skal brukes til å markedsføre Helgeland som reiselivsdestinasjon, under emneknaggen #bestvacationever.

– En rekke profesjonelle kajakkleverandører, fantastisk natur og forhold gjør at Helgeland Reiseliv ønsker å styrke området sin posisjon som Norges fremste kajakkmekka, opplyser Helgeland Reiseliv om videoen.

Kajakk er et av Helgeland Reiselivs satsningsområder og med en visjon om å bli Norges beste kajakk-destinasjon, jobbes det nå med både utvikling og markedsføring av regionen.

Filmen er en av tre filmer som ble produsert sommeren 2016, dette er altså film nummer to, og handler om «Det perfekte padleparadiset».

Filmen er produsert av News on request AS, og Helgeland Reiseliv har bevisst brukt et lokalt filmselskap og lokale modeller.

Helgeland Sparebank og Sparebank1 Nord-Norge har støttet prosjektet med henholdsvis 1.000.000 og 400.000 kroner.