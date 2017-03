Tungsjåfør hadde to flasker sprit i kabinen, drakk mens han kjørte

Det melder poilitiet på Helgeland.

– En tungstransportsjåfør stoppet med promille på E6 ved Trofors i går kveld. Føreren blåste rødt og resultatet indikerte 0,78 i promille. Deretter blåste han til 0,88. Det tilsier stigende promille. To flasker brennevin ble funnet i bilen, den ene halvfull. Føreren erkjente at han hadde drukket alkohol mens han kjørte. Lastebilen og hengeren var lastet med flybensin, melder politiet.

Sjåføren ble tatt med til Mosjøen for blodprøvetaking av politiet, men samtykket ikke til førerkortbeslag.

– Dette tas til retten. Mannen er norsk og hjemmehørende i Midt-Norge.

Mannen ble stanset av UP til en vanlig kontroll.

– UP og politiet for øvrig har hatt mange kontroller langs veiene den siste tida, både promille- og fartskontroller. Det er bra at man får stoppet farlige trafikanter og denne saken viser hvor viktig det er å gjennomføre kontroller, sier Kaja Jørgensen, jourhavende jurist for politiet på Helgeland, Nordland politidistrikt.

Hun advarer mot å varsle om kontroller.

– Politiet ser dette som en hendelse som gjerne kan tas opp til diskusjon blant alle de som jobber aktivt med å varsle om kontroller, på Facebook og i andre fora.