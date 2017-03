Pophåp på Kred

Lørdag kveld spiller den norske artisten på Kred. Numa Edemas debutsingel "Delta man" gikk rett inn på A-listen til NRK P3. I fjor ga han ut sitt debutalbum "The Hourglass".

I fjor deltok Edema under flyktningeaksjonen på NRK, et tema han hadde et personlig forhold til.

- Faren min kom til Europa på den måten for 30 år siden, fortalte den halvt nigerianske artisten til Dagsavisen.

- De har reist slik i mange tiår, lenge før mediene begynte å skrive om det, og mange har dødd. Det var ingen som spurte hva de het, de ble bare kalt lykkejegere. Det er å spotte dem. De er desperate, der de drar fra noe og risikerer livet på den aller farligste ruten. De har ikke fått den oppmerksomheten de fortjener.

Brønnøysund er nest siste stoppested på Edemas norgesturné, som startet 27. oktober og omfatter 22 konserter.