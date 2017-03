TTS melder like etter klokken 11 tirsdag at sterk vind gjør at hovedferja i Tjøtta-Forvik-sambandet ikke tar tunge kjøretøy ombord inntil videre.

Klokken 11 blåste det liten kuling, 11,9 m/s fra sør ved Brønnøysund lufthavn og stiv kuling, 14,9 m/s fra sør-sørvest på Vega Vallsjøen. Ved Brønnøysund lufthavn går flytrafikken som normalt.

